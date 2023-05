La città di Napoli si conferma ancora una volta protagonista nel panorama sportivo nazionale, dopo la recente vittoria del terzo scudetto nel settore calcistico. Questa volta l’attenzione si concentra sul Gruppo Sportivo Dilettantistico Colosimo, la squadra dei ragazzi non vedenti di Napoli che, dopo aver eliminato il Teramo e l’Olympia (CS), ha staccato il biglietto per le finali del torneo, insieme alle compagini di Reggio Calabria, Augusta (SR), Bergamo, Ascoli Piceno e Bolzano.

Il torneo si svolgerà il prossimo weekend, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, presso lo storico Istituto Paolo Colosimo e vedrà la partecipazione delle sei squadre finaliste e della Commissione arbitri federali. Nel corso dell’evento sarà inoltre consegnato il titolo di Campione d’Italia di Torball alla squadra della Reggina (RC), che due settimane fa ha conquistato lo scudetto.

Cos’è il Torball

Il Torball è uno sport riservato ad atleti non vedenti e ipovedenti e si gioca in tre contro tre: lo scopo del gioco è di fare goal agli avversari tramite tiri effettuati con le mani. Il campo misura 7×16 mt, si gioca bendati, con tappetini di riferimento, corde e un pallone sonoro. Il Torball è lo sport di squadra più praticato in Italia dai ciechi e la federazione di riferimento è la F.I.S.P.I.C. (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) affiliata al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico).

L’Istituto Paolo Colosimo

Il Direttore dell’Istituto Paolo Colosimo, Dott. Rosario Chimenti, si ritiene soddisfatto per questa ulteriore iniziativa, frutto tangibile dell’enorme impegno profuso dal personale socio-educativo e dal R.T.I. Gesco-CMP, volti a garantire la qualità delle attività socio-formative presso lo stesso Istituto. Il Paolo Colosimo da oltre un secolo si occupa della formazione e dell’inserimento lavorativo dei giovani non vedenti e ipovedenti provenienti da tutto il centro-sud Italia. Negli anni è riuscito a innovare la sua offerta formativa ed educativa, unendo le tradizionali attività di sostegno allo studio a nuove opportunità come la formazione universitaria, i corsi di autonomia e i laboratori. Dal 1983, nel campo dello sport, opera il G.S.D. Colosimo, nato per offrire ai giovani non vedenti e ipovedenti l’opportunità di praticare sport anche a livello agonistico.

Risultati importanti in ambito sportivo

Il Presidente del G.S.D. Colosimo, Dott Rawashdeh Husam, insieme ai dirigenti, tecnici e atleti ha saputo, nell’ultimo decennio, raggiungere importanti traguardi, portando la società sportiva ad un livello altissimo di competitività grazie a quattro (dei totali cinque) scudetti vinti nel Goalball (1997-2011-2012-2013-2016-2017), cinque Coppe Italia di Torball (2011-2012-2013-2015-2017) e quattro Supercoppe di Torball (2012-2013-2016-2017), oltre a un Torneo Internazionale vinto nel 2011. Il Presidente ringrazia la Regione Campania (Settori Demanio, Assistenza Sociale e Sport), i gestori dei servizi Gesco e Centro Medicina Psicosomatica, la Suola I.S.I.S. “P. Colosimo”, la S.A.U.I.E., la F.I.S.P.I.C., il C.I.P. regionale, il C.O.N.I. provinciale e tutto il personale che lavora presso l’Istituto per l’impegno e il sostegno organizzativo profuso in tutti questi anni di grandi successi e si augura per il futuro che il Colosimo possa sempre rappresentare la parte migliore di Napoli, di una città che ha un bisogno enorme di ritrovare la propria dimensione e la propria grandezza.