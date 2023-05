Tragedia in mare al largo del porto di Torre del Greco, dove un anziano pescatore ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per determinare le cause del decesso. La vittima, identificata come Giovanni Scognamiglio di 73 anni, è stata trovata senza vita sulla sua imbarcazione, facendo scattare un’indagine condotta dagli uomini della Guardia Costiera.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe uscito presto nella mattinata di ieri per una battuta di pesca, unendosi ad altri pescatori nella zona. Tuttavia, in seguito è stata notata l’imbarcazione di G.S. che si allontanava apparentemente senza rispondere ai comandi. Uno dei partecipanti ha immediatamente dato l’allarme e si è avvicinato per scoprire una scena drammatica: Giovanni giaceva riverso sul fondo della barca.

Con l’aiuto di altri presenti, la barca del settantatreenne è stata trainata fino a riva, dove sono giunti i soccorsi della Guardia Costiera e del servizio sanitario del 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Tra le prime ipotesi sulla tragedia c’è quella di un malore.

La salma della vittima e la sua imbarcazione sono state sequestrate e sono ora sotto la custodia dell’autorità giudiziaria, che ha ordinato l’autopsia per determinare con precisione le cause del tragico incidente in mare. Le indagini proseguono per cercare di fare luce su quanto accaduto e fornire risposte alla famiglia dell’anziano pescatore, colpita da questa terribile perdita.