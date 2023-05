Lite tra due giovanissimi finisce nel sangue: 15enne accoltellato da un 13enne a Napoli

Lite violenta tra adolescenti ieri sera a Napoli, sfociata nel sangue: un giovane di 15 anni accoltellato nel corso dello scontro con un altro giovanissimo in una delle zone più frequentate della movida. Il preoccupante episodio si è verificato intorno alle 21:30, prima in un locale di via dei Carrozzieri a Monteoliveto, vicino a piazza del Gesù, nel centro storico della città, con una serie di discussioni, per poi passare alle mani e infine all’uso del coltello che poteva portare un finale certamente più tragico.

Durante lo scontro, il ragazzino di soli 13 anni avrebbe estratto, appunto, un coltello e colpito ripetutamente il coetaneo. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini.

Un banale pretesto ha scatenato la violenta discussione tra i due giovani che frequentavano gli stessi locali da mesi e avevano già avuto diverse liti e tensioni in passato, ma mai si era arrivati a uno scontro fisico.

Le due vittime, residenti rispettivamente a Secondigliano e Giugliano, erano accompagnate dai loro gruppi di coetanei in una serata che si annunciava ordinaria. Tuttavia, fin dall’inizio si sono scagliati sguardi di sfida che hanno presto portato a una discussione accesa. L’episodio più grave tra i due era avvenuto circa due mesi fa, nello stesso locale in via Carrozzieri, dove si erano scambiati offese e insulti.

L’atmosfera tesa è stata alimentata da una serie di parole di troppo, riacutizzando le vecchie ruggini tra i due minori. Questa volta, però, le parole si sono tramutate in gesti violenti, con l’impiego di un coltello. Testimoni presenti nel locale hanno raccontato che la lite è nata da questioni banali legate a un “prendersi troppa confidenza” da parte della vittima.

Fortunatamente, il ragazzo accoltellato, con una copiosa perdita di sangue, è stato soccorso tempestivamente dal servizio di emergenza medica 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni cliniche, anche se la prognosi parla di guaribile in 25 giorni.

Il presunto aggressore, il 13enne, si è allontanato dal locale dopo l’attacco e ha cercato rifugio in un supermercato aperto nelle vicinanze. Nonostante il suo tentativo di nascondersi, gli agenti del Commissariato Napoli Dante sono riusciti a rintracciarlo rapidamente e lo hanno fermato per interrogarlo. Al momento dell’arresto, il giovane aveva ancora addosso il coltello insanguinato. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che abbia confessato immediatamente l’aggressione al 15enne.

Data la sua giovane età, non potrà essere ritenuto penalmente responsabile. La polizia ha contattato la Procura dei minori e il pubblico ministero, che valuteranno le prove e condurranno ulteriori indagini nelle prossime ore per determinare quale provvedimento adottare nei confronti dell’aggressore. I genitori del 13enne, originario di Secondigliano ma residente a Giugliano, sono stati chiamati dalle autorità e ascoltati nel corso delle indagini. Attualmente il 13enne è stato riaffidato ai genitori.