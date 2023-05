Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Cumana a Casamicciola Terme, hanno notato un uomo e una donna a bordo di un’auto e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti hanno inseguito l’auto fino a via Provinciale Lacco Fango a Lacco Ameno dove hanno identificato e controllato i due trovando l’uomo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 8 cm e di una dose di cocaina del peso di circa 1,4 grammi; inoltre, presso l’abitazione della coppia, hanno rinvenuto in un armadio altri 3 involucri contenenti complessivamente circa 34 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, un 44enne ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.