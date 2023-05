Procida, pescano in mare 4 tavolette di hashish: due giovanissimi nei guai

Hanno 16 e 17 anni e, quando i Carabinieri con il personale dell’ufficio circondariale marittimo li hanno visti, si pensava stessero pescando ma, in realtà, non era così o meglio l’obiettivo dei 2 non era trovare frutti di mare e orate.