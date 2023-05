Nella notte scorsa, un violento episodio in via della Liguria, nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Dopo una chiamata al numero di emergenza 112 per segnalare colpi d’arma da fuoco, i Carabinieri della stazione locale si sono prontamente recati sul posto.

Ciò che hanno trovato lascia senza parole: tredici bossoli di calibro 380, prova inequivocabile della “stesa” appena avvenuta. Il reparto investigativo dei Carabinieri ha provveduto al tempestivo sequestro dei bossoli, che rappresentano un fondamentale elemento di prova per le indagini in corso.

Ma la scena del crimine nascondeva un’altra inquietante scoperta: a breve distanza dal punto in cui sono stati rinvenuti i bossoli, una vettura Fiat Punto giaceva completamente carbonizzata. Gli inquirenti stanno attualmente cercando di identificarne il proprietario attraverso ulteriori accertamenti.

La situazione è sotto il costante monitoraggio delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo approfondite indagini per fare luce su quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, i quali stanno raccogliendo tutte lo possibili prove.

L’intera comunità è inquietata da questo grave episodio di violenza, che testimonia la persistenza di fenomeni criminali nella zona. Gli sforzi delle forze dell’ordine sono concentrati sulla ricostruzione dei fatti e sull’individuazione dei responsabili, al fine di riportare sicurezza e tranquillità nella comunità locale.