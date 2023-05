Elezioni a Cercola: stravince Biagio Rossi con il 61,14 % al ballottaggio

Il successo del candidato della sinistra anti Pd rappresenta un importante risultato anche per il Movimento 5 Stelle e testimonia la fiducia che gli elettori hanno riposto in lui e nel programma politico presentato

Al primo turno il candidato del “campo largo” della sinistra anti Pd aveva sfiorato per qualche decina di voti la vittoria. Oggi non l’affermazione è stata netta sin da subito.

Biagio Rossi è il nuovo sindaco di Cercola con una percentuale che si aggira intorno al 64%. I cittadini hanno scelto di rompere con il passato recente e, a dirla tutta, anche con quello storico. Rossi, appoggiato da sei liste, Uniamoci per Cercola, Liberi e Forti, Fare x Cercola, FreeCercola, Movimento 5 stelle e Per-Le Persone e la Comunità Cercola, ha battuto il suo concorrente alla poltrona di primo cittadino, Antonio Silvano, espressione, diretta o indiretta dell’amministrazione sfiduciata a circa un anno dalla scadenza della consiliatura.

Il Movimento 5 Stelle si aggiudica quindi la sfida interna al centrosinistra contro il Partito Democratico. Antonio Silvano, candidato sostenuto da Pd, Psi, MD–Movimento Democratico, Cercola #avantinsieme, Città Futura, Europa Verde, Insieme per il Cambiamento, dopo aver rifiutato il confronto diretto che Rossi in più occasioni aveva chiesto, non è riuscito a convincere gli elettori raccogliendo una sconfitta che appare più rivolta alla sua coalizione composta da tanti consiglieri uscenti dagli ultimi nove anni di amministrazione Fiengo.

Elezioni a Cercola, è Biagio Rossi il nuovo sindaco

Biagio Rossi era stato il candidato più votato anche al primo turno, avvicinandosi alla vittoria con il 49,11% dei voti, mentre Silvano aveva ottenuto il 42,31%. L’affluenza registrata al turno di ballottaggio è stata del 50,28%, rispetto al 60,27% del primo turno.

Il successo di Biagio Rossi rappresenta un importante risultato anche per il Movimento 5 Stelle e testimonia la fiducia che gli elettori hanno riposto in lui e nel programma politico del M5s.

Rossi si aggiudica il ballottaggio: ora subito a lavoro

L’ampio vantaggio accumulato nel corso dello spoglio conferma l’apprezzamento degli elettori per le proposte e le idee portate avanti da Biagio Rossi durante la campagna elettorale. Il suo impegno per il territorio e la volontà di promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità di Cercola hanno sicuramente conquistato l’appoggio dei cittadini.

Ora spetterà proprio a Biagio Rossi mettere in atto le sue promesse e lavorare per realizzare gli obiettivi per cui è stato eletto. La popolazione di Cercola si aspetta un’amministrazione trasparente e impegnata a risolvere le problematiche locali, garantendo servizi efficienti e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.

Il risultato delle elezioni a Cercola dimostra l’importanza della partecipazione civica e dell’esercizio del diritto di voto. È fondamentale che i cittadini si facciano sentire attraverso le elezioni, scegliendo i propri rappresentanti e contribuendo così alla costruzione di un futuro migliore per la propria comunità.

Salvatore Grillo (liberi e Forti): “Cercola pronta a ripartire per ridare speranza ai nostri cittadini”

“A risultato acquisito è arrivata una pioggia che chiamerei purificatrice, acqua che ha pulito la nostra citta da tante, troppe scorie, errori e malgoverno degli ultimi anni. Una città ora pulita e pronta a ripartire con nuovo slancio lavorando sul nostro programma per ridare speranza a tutti i cittadini cercolesi”