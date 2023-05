Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra, è stato eletto come nuovo sindaco di Scafati. Aliberti ha ottenuto la vittoria nel ballottaggio che si è svolto il 28 e 29 maggio 2023, superando il candidato sindaco Corrado Scarlato, a capo di sei liste civiche. Nonostante Scarlato avesse stretto un accordo con i candidati Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto, Aliberti è riuscito a prevalere.

Elezioni a Scafati, il trionfo al ballottaggio del nuovo sindaco Pasquale Aliberti

Dopo l’elezione, Aliberti ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, sottolineando la sua volontà di essere “Pasquale” per tutti, inclusi i suoi avversari più accaniti. Ha espresso il desiderio di costruire un sindacato condiviso con gli uomini e le donne che cercano la rinascita della città, consapevole che la responsabilità del governo della Città è nelle loro mani e che tutti gli altri devono essere coinvolti in un sogno comune.

Aliberti ha sottolineato che questo sogno va oltre l’invidia, l’odio, la violenza e l’ideologia. È un sogno che unisce i cittadini di Scafati nel desiderio di tornare ad essere orgogliosi della propria città, di gridare a gran voce “noi siamo scafatesi”.

“Un sogno che va oltre l’odio”

Con questa vittoria, Pasquale Aliberti assume l’incarico di sindaco con la volontà di promuovere la crescita e il benessere di Scafati, coinvolgendo tutti i cittadini nella costruzione di un futuro migliore. Le sfide che attendono il nuovo sindaco sono molteplici, ma la sua determinazione e il suo impegno a lavorare per il bene della comunità rappresentano un punto di partenza importante.

Ora spetta a Pasquale Aliberti mettere in pratica la sua visione e le promesse fatte durante la campagna elettorale, lavorando per risolvere i problemi della città e creando opportunità per lo sviluppo e il progresso di Scafati. La popolazione guarda al futuro con speranza, fiduciosa che il nuovo sindaco porterà avanti un mandato di governo all’altezza delle aspettative dei cittadini scafatesi.