Elezioni a Torre del Greco, è Luigi Mennella il nuovo sindaco: battuto al ballottaggio Ciro Borriello

Luigi Mennella trionfa come nuovo sindaco di Torre del Greco, consolidando il suo successo come leader del campo largo formato dall’alleanza tra il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5s). Nel ballottaggio, Mennella ha sconfitto Ciro Borriello, l’ex sindaco che si è presentato nuovamente in campo come candidato di una coalizione di centrodestra.

Elezioni a Torre del Greco, è Luigi Mennella il nuovo sindaco

Alla fine dello spoglio dei voti, l’avvocato penalista gode di un confortante vantaggio sul suo avversario. Il successo di Mennella si è basato principalmente sul sostegno ricevuto nei seggi del centro cittadino, che ha mantenuto senza particolari difficoltà anche nelle periferie, tradizionale roccaforte del suo rivale, il rinomato chirurgo plastico di via del Monte.

Con questa vittoria, Luigi Mennella prende il testimone da Giovanni Palomba, il sindaco uscente, pronto a guidare la città di Torre del Greco con il suo programma di governo.

Battuto al ballottaggio Ciro Borriello

Il nuovo sindaco avrà l’importante compito di affrontare le sfide e le necessità della comunità, lavorando per il benessere e lo sviluppo di Torre del Greco. Gli occhi della città sono ora puntati su Mennella, che dovrà dimostrare la sua capacità di guidare e rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini.

La popolazione di Torre del Greco guarda al futuro con speranza, nella fiducia che il nuovo sindaco realizzerà le promesse e le aspettative che hanno portato alla sua elezione. Resta da vedere come Mennella affronterà le sfide che si presenteranno lungo il suo mandato e come tradurrà in azioni concrete il suo programma politico per il bene della città.