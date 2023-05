Gioia, 27 anni, perde il controllo dell’auto e muore. Terribile incidente a San Giuseppe Vesuviano

Una giovane donna di 27 anni, Giovanna Ragosta, ha perso la vita ieri in un tragico incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, precisamente in via Zabatta, al confine con Terzigno. Per cause ancora da accertare, Gioia, così la chiamavano fin da bambina, ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura, una Fiat 500 bianca. L’auto ha deviato dalla strada e si è schiantata con violenza contro un muro, dopo aver abbattuto un cancello.

Un video scioccante, che si sta diffondendo rapidamente sui social media e sulle piattaforme di messaggistica, testimonia l’orribile impatto che ha coinvolto la vettura guidata dalla giovane donna.

Purtroppo, a causa del tremendo impatto, Gioia ha perso la vita presumibilmente sul colpo. Sono dunque risultati inutili gli sforzi dei soccorritori intervenuti sul posto. Non erano presenti altre persone a bordo dell’auto al momento dell’incidente.

Le forze dell’ordine, guidate dal primo dirigente Maria Antonietta Ferrara del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, stanno attualmente svolgendo un’indagine approfondita per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato Giovanna a perdere il controllo del veicolo, ma gli inquirenti stanno analizzando attentamente tutte le prove disponibili.