Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha posto Pompei in cima alla sua lista di priorità, confermando il suo impegno verso il sito archeologico. Durante la sua visita, accompagnato dal sindaco Carmine Lo Sapio, sono state gettate le basi per un ambizioso progetto di rilancio turistico ed economico della città.

Durante il pranzo istituzionale, il ministro e il sindaco hanno discusso delle prospettive future di Pompei, sottolineando l’importanza di svelare ulteriori segreti nascosti nel sito. Mentre il progetto Grande Pompei sta volgendo al termine, Sangiuliano ha sottolineato l’importanza di evitare il degrado, aggiungendo che “Quindi occorre assicurare finanziamenti costanti, sia per andare avanti con gli scavi, sia per preservare questo luogo”

Il ministro ha espresso la sua ammirazione per i continui ritrovamenti archeologici che testimoniano l’immensa ricchezza storica di Pompei. Ha sottolineato l’urgenza di proteggere e valorizzare il sito per le future generazioni, assicurando che gli sforzi non si esauriranno con il progetto attuale, ma continueranno con un impegno costante nel tempo.

La visita ai nuovi scavi nella Regio IX del Parco archeologico di Pompei ha rafforzato la determinazione del ministro e del sindaco nel promuovere il rilancio turistico ed economico della città. Questo ambizioso progetto non solo darà nuova vita a Pompei, ma contribuirà anche alla conservazione del suo patrimonio storico unico al mondo.