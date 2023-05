Pomigliano, ore 19:30: il terrore ha sconvolto la tranquillità del rione della ricostruzione nel parco Partenope, quando intorno alle 8 di sera una potente esplosione ha scosso l’area. Una bomba, piazzata sotto un’automobile, è stata fatta esplodere di fronte a un palazzo, causando gravi danni alla sua facciata.

Colpita anche la farmacia comunale, che ha riportato danni significativi. Per fortuna, non si sono registrate vittime o feriti in seguito all’esplosione solo grazie a una serie di incredibili coincidenze. Al momento dell’atto criminale, non erano presenti persone per strada e nessuno si trovava né sui balconi né affacciato alle finestre. Se così non fosse stato, le conseguenze avrebbero potuto essere catastrofiche.

Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Polizia Municipale, sono giunti tempestivamente sul luogo della deflagrazione. La 219 di Pomigliano è da tempo teatro di una lotta tra clan operanti nel traffico di droga e nelle estorsioni, e questo attentato potrebbe essere il risultato di tale conflitto.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo vile attacco e portarli alla giustizia. La comunità di Pomigliano, sconvolta da questo evento violento, spera che le autorità competenti possano risolvere rapidamente il caso e garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini.