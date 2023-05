Matteo Morra è il nuovo sindaco di Marano di Napoli. Con il 54,57% dei voti ottenuti al ballottaggio, ha superato nettamente il suo avversario, il candidato civico Michele Izzo. Morra guiderà l’amministrazione di Marano alla testa di una coalizione di centrosinistra, composta principalmente dal Partito Democratico e supportata anche dal Centro Democratico, Demos e altre liste civiche.

Il risultato elettorale rappresenta un importante successo per Matteo Morra e per la sua coalizione, che hanno conquistato la fiducia della maggioranza degli elettori di Marano. Durante la campagna elettorale, Morra ha incontrato e ascoltato migliaia di persone, cercando di comprendere i loro problemi, le loro esigenze e le loro proposte.

Elezioni a Marano di Napoli, Matteo Morra è il nuovo sindaco dopo il ballottaggio

L’esperienza è stata entusiasmante per Morra e il suo team, che si sono impegnati a fondo per rappresentare al meglio i cittadini di Marano. Ora, con la vittoria elettorale, si aprono nuove sfide e responsabilità per l’amministrazione comunale.

Matteo Morra ha sottolineato l’importanza di restituire dignità alla città di Marano, che rappresenta una priorità assoluta per la sua amministrazione. Ha invitato tutti gli eletti e l’intera classe politica a essere propositivi e costruttivi, lavorando insieme per dare un futuro migliore al territorio.

“Restituiremo dignità alla nostra città”

La vittoria di Morra e della coalizione di centrosinistra segna un nuovo inizio per Marano di Napoli. Gli elettori hanno manifestato la loro volontà di un cambiamento e di un’amministrazione impegnata a risolvere le problematiche locali e a promuovere lo sviluppo della comunità.

Ora spetta a Matteo Morra e al suo team mettere in atto il programma politico presentato durante la campagna elettorale, lavorando con dedizione e trasparenza per realizzare le promesse fatte agli elettori di Marano. La sfida è impegnativa, ma Morra si è dichiarato pronto a dare il massimo per il bene della città e dei suoi abitanti.