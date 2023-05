Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni, incinta di sette mesi, è misteriosamente scomparsa da sabato a Senago, nel Milanese, lasciando la sua famiglia angosciata e preoccupata. Giulia, che lavora come agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma risiede a Senago da cinque anni insieme al suo fidanzato. È stato proprio lui a rivolgersi ai carabinieri di Senago per segnalare la sua scomparsa, poiché non ha avuto alcun contatto con Giulia dal giorno della sua sparizione.

Giovane donna incinta scomparsa, l’allarme dell’associazione “Penelope”

La descrizione della giovane donna è stata diffusa sui social media: ha lunghi capelli chiari, un’altezza di circa 1,68 metri, un peso di circa 68 chili e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia informazioni su di lei è invitato a contattare le forze dell’ordine al numero di emergenza 112 o l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931, che è stata contattata dalla famiglia per supporto.

Attualmente, i carabinieri stanno interrogando parenti e conoscenti di Giulia Tramontano al fine di comprendere il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. Secondo quanto riportato, la giovane donna non aveva mai avuto problemi di natura psicologica, nemmeno durante la gravidanza. L’ultimo contatto con la sua famiglia risale a Sabato, e solitamente Giulia era solita comunicare con loro quotidianamente, il che non è accaduto domenica. Allo stato attuale, non risultano nemmeno problematiche sul lavoro o di altro genere.

“È originaria della provincia di Napoli”

La scomparsa di Giulia ha generato grande preoccupazione nella comunità locale, con molti che si mobilitano per diffondere le informazioni e aiutare nella sua ricerca. La speranza è che possa essere ritrovata sana e salva il prima possibile, e le autorità stanno facendo il possibile per svolgere approfondite indagini e individuare il suo paradero.

Familiari, amici e conoscenti pregano per il suo ritorno e si uniscono nell’appello a chiunque abbia informazioni a farsi avanti e aiutare a riportare Giulia a casa. La comunità si stringe attorno alla sua famiglia, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di grande ansia e incertezza.