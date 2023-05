Ieri mattina un agente del Commissariato San Ferdinando, libero dal servizio, nel camminare in un parco privato di via Santa Lucia Filippini, ha notato un uomo a bordo di un ciclomotore che stava tentando di oltrepassare dei paletti in ferro posti all’ingresso del varco pedonale del parco.

L’agente si è qualificato e lo ha invitato ad utilizzare il varco preposto all’accesso dei veicoli, ma il conducente ha inveito contro l’operatore per poi colpirlo più volte con un casco alla testa; infine, si è allontanato a piedi spingendo il veicolo.

Il poliziotto ha contattato il 113 mentre seguiva l’uomo e, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale giunta sul posto, lo stesso è stato bloccato in corso Garibaldi.

Un 33enne napoletano è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.