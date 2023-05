“Stesa” di camorra a Torre Annunziata: raffica di proiettili contro portone nel quartiere dei Gionta

Ha tutti i crismi di una “stesa” di camorra quanto accaduto in pieno centro, lungo il corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. In città torna l’incubo della faida tra clan, tanta paura tra residenti e commercianti in quel che da sempre è identificato come il quartiere generale dei Gionta.

L’attacco è avvenuto intorno alle 19:30 di oggi, quando due individui sconosciuti a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro il portone di un palazzo sito al civico 114, a breve distanza da Palazzo Fienga, nell’area meridionale della città.

Immediatamente, sono giunti sul posto agenti del commissariato di Polizia e i Carabinieri, che stanno attualmente investigando su questo inquietante episodio. Nonostante la sparatoria si sia verificata in pieno giorno, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Gli inquirenti sono ora impegnati nel tentativo di comprendere a chi fosse diretto questo messaggio intimidatorio, al fine di prevenire l’insorgere di una spirale di violenza che potrebbe coinvolgere ulteriormente la comunità locale.