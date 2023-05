Un ecocompattatore mangiaplastica per il recupero di bottiglie usate. La Città di Vico Equense ha ottenuto il finanziamento, in linea con le direttive europee, per l’installazione del macchinario. Uno strumento innovativo ed efficace verso una gestione virtuosa dei rifiuti e, al contempo, una possibilità per le piccole e medie imprese del territorio di usufruire gratuitamente di uno strumento pubblicitario innovativo ed efficace come il “digital signage” (tabellonistica digitale).

Nell’aula consiliare di piazzale Siani, questo pomeriggio c’è stato un incontro, alla quale ha partecipato le associazioni A.CO.V.E. e Aicast, assieme a una delegazione di commercianti vicani favorevoli all’iniziativa. Sono stati illustrati i dettagli e fornito ogni utile approfondimento e consulenza per definire la promozione più congeniale.

Con il nuovo ecocompattatore, i cittadini potranno così venire a conferire le bottiglie nel mangiaplastica, dando così un importante contributo all’ecosostenibilità e un vantaggioso sistema di pubblicità per gli esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa.

Durante e al termine del conferimento delle bottiglie in PET, attraverso lo schermo in dotazione al mangiaplastica, si potranno visualizzare le varie promozioni attive, scegliere sul “touch screen” il logo del negozio e stampare un coupon riportante l’attività prescelta e la relativa promozione in atto.

“Con questo strumento si intendono incentivare gli acquisti a km zero nei negozi e nelle attività locali e dare la possibilità agli esercizi aderenti di acquisire una propria immagine “green”, che sarà diffusa sui canali social e promossa in altre iniziative ed eventi istituzionali” ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.