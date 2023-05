La città di Castellammare di Stabia è stata scelta come sede dei festeggiamenti per lo scudetto del calcio Napoli, in occasione dell’ultima gara di campionato prevista per domenica 4 giugno 2023, presso lo stadio Maradona di Napoli.

Castellammare “azzurra” per lo scudetto del Napoli

Castellammare è una delle città della provincia di Napoli, selezionate dalla Prefettura per accogliere i tifosi partenopei durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, al fine di evitare un sovraffollamento della città di Napoli una volta scatenata la gioia dei tifosi azzurri.

Durante un incontro tenutosi il 25 maggio presso gli uffici di Palazzo Farnese, la Commissione Straordinaria ha illustrato ai dirigenti di settore e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine le modalità organizzative dei festeggiamenti. È previsto l’allestimento di un maxi-schermo presso l’Arenile antistante la villa comunale, sul lato banchina Zì Catello.

Domenica 4 giugno i festeggiamenti sul lungomare

L’amministrazione comunale sta collaborando con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’evento. La Commissione comunale Pubblico spettacolo sarà responsabile di verificare le misure di sicurezza previste. Sebbene sia stata indicata un’eventuale contribuzione economica dalla Città Metropolitana di Napoli, per il momento si procederà con fondi comunali, date le tempistiche ristrette. Sono previste anche altre forme di coinvolgimento dei tifosi locali nell’iniziativa.

Francesca Tufano