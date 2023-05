Castello di Cisterna e Brusciano sono stati teatri di recenti operazioni dei carabinieri per contrastare il traffico di droga nella zona nord di Napoli. I militari sono stati impegnati in controlli e perquisizioni mirate, alla ricerca di possibili nascondigli. Purtroppo, i ritrovamenti sono stati sconcertanti: droga nascosta nelle cassette della posta, sotto le scale e persino accanto a statue sacre, un affronto non solo alla vita umana, ma anche alla fede e alla religione.

“Cocaina sotto le statue della Madonna”

La compagnia dei carabinieri di Castello di Cisterna ha dedicato impegno quotidiano alla lotta contro la droga nella zona, e recentemente si sono concentrati sulle aree popolari di Brusciano e Castello. Strade, piazze, aree comuni come aiuole e cantine sono state meticolosamente perquisite, con l’attenzione anche alle lastre di marmo che coprono le scale condominiali, spesso utilizzate come nascondigli. In questi interventi, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di diverse sostanze stupefacenti, insieme a un caricatore Beretta 9×21 e bilancini di precisione.

Maxi-blitz dei carabinieri in provincia di Napoli

Anche a Brusciano, nel rione “219”, sono stati effettuati sequestri di droga, con numerosi dosaggi pronti per essere venduti al dettaglio. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno setacciato ogni angolo, e la droga è stata trovata nelle zone comuni, senza poter individuare gli autori. Nonostante i recenti successi, i controlli continueranno nei prossimi giorni per sradicare il problema della droga da queste comunità.

L’operato dei carabinieri è fondamentale per la sicurezza e la tutela del territorio. Il traffico di droga rappresenta un grave problema sociale, con conseguenze devastanti sulla salute e sul benessere delle persone. Le azioni mirate delle forze dell’ordine sono un segnale di determinazione nel contrastare questa piaga e dimostrano il loro impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta alla droga richiede un impegno continuo e una collaborazione tra le autorità e la comunità locale, al fine di debellare questo fenomeno criminale e garantire un futuro migliore per tutti.