Un principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio, intorno alle 18.00, nella sala macchine della motonave GNV Aries ormeggiata nel porto di Napoli.

A comunicarlo la Guardia costiera, secondo cui le fiamme sono state rapidamente domate. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli stessi uomini della Capitaneria di porto di Napoli.

I 15 passeggeri, tutti autotrasportatori, già imbarcati con destinazione Palermo sono stati sbarcati in sicurezza. La corsa per Palermo sarà assicurata dalla motonave Vincenzo Florio. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.