Giovedì 1 giugno 2023, alle ore 18.30, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni (SA), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 32ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 6 al 10 giugno 2023 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino.

76 formazioni in rappresentanza di 3 Paesi, 9 categorie, 141 partite in calendario, 10 campi di gioco e 10 trofei in palio: sono i numeri di questa edizione, i cui protagonisti saranno come sempre tantissimi giovani calciatori, che daranno vita ad un villaggio globale nel quale il gioco del calcio è solo parte del grande spettacolo.

Tutti i dettagli della 32ª edizione, unitamente al nome del testimonial, saranno rivelati in occasione della conferenza stampa di presentazione, alla quale interverranno:

– Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni;

– Roberto Fabbricatore, Vicesindaco di Roccapiemonte;

– Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC – LND;

– Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno;

– Carmine La Mura, Presidente della Sezione AIA di Nocera Inferiore;

– Giovanni Bisogno, Presidente Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”;

– Nunzio Siani, Coordinatore Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”.