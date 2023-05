Al via il Pompeii Young Festival: dal 1 al 4 giugno musica, spettacolo, sport e cultura

La Città di Pompei torna a essere protagonista con la partecipazione a numerosi eventi sociali. Presso la sala consiliare del Comune di Pompei, il sindaco Carmine Lo Sapio ha annunciato il nuovo evento che animerà le strade pompeiane: il “Pompeii Young Festival”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili guidato da Michele Troianiello.

Al via il Pompeii Young Festival

La seconda edizione del Pompeii Young Festival si svolgerà dal 1 al 4 giugno e offrirà giornate ricche di eventi dedicati alla musica, allo spettacolo, allo sport e alla cultura. Saranno quattro giornate interamente dedicate al divertimento, ma anche all’educazione dei giovani. Il calendario degli eventi e delle attività, rivolte ai bambini e ai giovanissimi, si terrà in piazza Schettini, con la presenza di un palcoscenico. Ecco cosa è previsto:

Giovedì 1 giugno, dalle 9:30 alle 13:30, si svolgerà il progetto “Cittadino Sito Unesco” con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza, l’orgoglio e l’impegno delle nuove generazioni nella tutela del patrimonio del proprio paese. L’Unesco affianca questo tema alla promozione dei valori civili, della pace nel rispetto delle leggi e della salvaguardia del territorio, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Durante l’evento si affronterà anche il tema dell’ambiente, grazie alla partecipazione di McDonald’s e Plastic Free.

Nello stesso orario, sempre il 1 giugno, si terrà anche l’evento “Mani in Pasta, l’arte della Pizza” con la partecipazione del maestro Vincenzo Iannucci, che svelerà i segreti di questa arte culinaria. La prima giornata si concluderà con un grande concerto dei The Kolors alle 21:00.

Dal 1 al 4 giugno musica, spettacolo, sport e cultura

Venerdì 2 giugno, dalle 9:30 alle 13:30, la giornata sarà dedicata a giochi di vario tipo, dai giochi in legno per i più piccoli alla caccia al tesoro alle 18:00. Alle 11:00 ci sarà lo spettacolo “Switch Intercultura” con Solange Corso e Luca Varone, mentre alle 21:00 si terrà il cabaret di Simone Schettino.

Sabato 3 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, sarà la giornata dedicata allo sport in collaborazione con Decathlon e con la presenza di due ospiti famosi: l’allenatore Massimo Rastelli alle 11:00 e l’ex giocatore del Napoli Roberto Sosa alle 12:30. La serata sarà dedicata al divertimento con l’iniziativa “Doctor Why” alle 20:30, organizzata dal Forum dei Giovani di Pompei, e con il “Dance Show and Night” alle 22:30, con il dj Decibel Bellini. Infine, domenica 4 giugno, la giornata conclusiva prevede visite mediche gratuite per la prevenzione della salute per tutti i ragazzi e le ragazze che ne faranno richiesta.

“I giovani sono il futuro del nostro Paese ed è giusto dare loro la voce che meritano”

“I giovani sono il futuro del nostro Paese ed è giusto dare loro la voce che meritano. Per farlo, hanno bisogno di eventi aggreganti, ed è un dovere degli amministratori creare tali momenti“. Questa è la ragione per cui, nell’agenda amministrativa del Sindaco Carmine Lo Sapio, la “voce giovani” è tra le priorità, ed è dimostrato dal suo impegno nell’integrazione di questi ultimi negli eventi e nei progetti sociali e culturali della Città.

Da giugno a settembre, ci saranno numerosi appuntamenti in programma. Il sindaco Lo Sapio ha annunciato non solo l’ampio programma del “Pompeii Young Festival”, ma anche i nomi dei grandi artisti che arricchiranno il cartellone estivo degli eventi “Stay in Pompei… Summer Edition”, eventi che contribuiranno anche al richiamo del turismo internazionale.

Francesca Tufano