Vico Equense, Aiello: “Progetto ambizioso che poggia sulla nostre tradizioni ed eccellenze che ci invidia tutto il mondo”

Vico Equense pronta a entrare nell’élite della Gastronomia. Presentata la candidatura a Città Creativa Unesco per la Gastronomia, un percorso che permetterà alla Città di essere in lizza per ottenere l’ambito riconoscimento.