L’Acd Santa Maria la Carità ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Mario Di Nola.

Il tecnico originario di Santa Maria la Carità ha guidato nel corso della sua carriera Sant’Antonio Abate, Turris, Neapolis, Campobasso, Angri, Noto e Casertana in Serie D Pomigliano, Audax Cervinara e Scafatese in Eccellenza. Nella passata stagione è stato sulla panchina del Sant’Antonio Abate nel girone A di Eccellenza Campania, subentrato a torneo in corso, ha chiuso il campionato piazzandosi al settimo posto con 45 punti.