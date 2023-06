La XCO Monti di Eboli ha dato un esito più che eclatante sotto l’aspetto della partecipazione record (200 atleti) da quasi tutte le regioni d’Italia. Grande successo quindi, per questa quarta edizione, merito dell’organizzazione curata in prima persona dalla Rampikevoli Mtb, supportata dalla Comunità Emmanuel, per una manifestazione di mountain bike cross country all’insegna della tradizione e del rinnovamento che l’hanno vista sempre più apprezzata dagli addetti ai lavori e dagli appassionati del ciclismo fuoristrada.

S’è trattata della quarta edizione che ha fatto un salto di qualità grazie all’abbinamento con il circuito a carattere nazionale dell’XCO Borbonica Cup e la riconferma del circuito interregionale X-Country (Basilicata – Campania), oltre ad assegnare le maglie di campione regionale cross country FCI Campania sia per gli agonisti che per gli amatori.

Le gare

Tornando alla competizione meramente agonistica, tutte le gare hanno appassionato in tutte le categorie per preparazione e qualità tecnica dei singoli atleti, complice la validità del percorso all’interno della Comunità Emmanuel che, oltre ad essere il valore aggiunto di tutta la macchina organizzativa, ha ospitato l’intero quartier generale della manifestazione con partenza, arrivo, percorso, premiazioni e pasta party.

Categorie giovanili ed agonistiche

Tra categorie giovanili ed agonistiche, sono riusciti a mettersi in luce Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Giulio D’Angelo (Asd Bike 1275) e Marco Di Romano (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra gli esordienti uomini primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) e Federico Marotta (Team Race Mountain) tra gli esordienti uomini secondo anno, Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor), Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Chiara Ottaviani (Cycling Cafè Racing Team) tra le esordienti donne, Brenda Zavarella (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo), Alessia Maria Miceli (Naturosa-Bike&Co Ragusa) e Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne, Sebastiano Vicari (Team Race Mountain), Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team) e Simone Tripoli (Asd Bike 1275) tra gli allievi uomini primo anno, Matteo Braccesi (Ciclo Club Appenninico 1907), Mattia Zollino (Maglie Bike) e Flavio Schembari (Naturosa-Bike&Co Ragusa) tra gli allievi uomini secondo anno, Antonio Cassarino (Asd Bike 1275), Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike) e Jacopo Gaggioli (Bici Adventure Team) tra gli juniores uomini, Anastasia Micieli (Naturosa-Bike&Co Ragusa), Alessia Presta (Asd Belvedere Ciclone) e Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Matteo Parrucci (Raven Team), Luigi D’Amico (Bike&Sport Team) e Gino Masino (Bike&Sport Team) tra gli élite uomini, Andrea Finocchiaro (Asd Bike 1275), David Rinaldoni (Raven Team) e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli under 23, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne.

Categoria in ambito amatoriale

Primati di categoria in ambito amatoriale per Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team) tra i master junior, Giuseppe Della Rocca (Asd Genesy Bike) tra gli élite sport, Francesco Mignoli (Bike&Sport Team) tra i master 1, Adriano Luciano (Cps Professional Team) tra i master 2, Vincenzo Della Rocca (Team Over the Top Bike) tra i master 3, Antonio Caliendo (Asd Bollino Team) tra i master 4, Sandro Vicinanza (Bike&Sport Team) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8, Mara Parisi (Bike&Sport Team) tra le master donna 1, Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5.

Spiega Michele Senatore a nome di tutta la Rampikevoli Mtb

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per questa quarta edizione della XCO Monti di Eboli. Grazie in primis alla Comunità Emmanuel per il supporto morale e materiale per organizzare tutto al meglio insieme al sottoscritto, all’amministrazione comunale di Eboli per la fiducia che ci ha riposto per far crescere la manifestazione e agli amici Paolo Novaglio, Syria Magro e Angelo Turitto del comitato coordinatore della Borbonica Cup”.

I CAMPIONI REGIONALI FCI CAMPANIA MTB CROSS COUNTRY 2023

Esordienti primo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike), Esordienti secondo anno: Riccardo Carrafiello (Amicisuperski), Allievi secondo anno: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike), Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team), Juniores: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike), Elite: Luigi D’Amico (Bike&Sport), Elite sport: Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike), Master 1: Mignoli Francesco (Bike & Sport), Master 2: Adriano Luciano Adriano (Cps Professional Team), Master 3: Vincenzo Della Rocca (Team Over The Top), Master 4: Antonio Caliendo (Asd Bollino Team), Master 5: Sandro Vicinanza (Bike&Sport Team), Master 6: Patrizio Rocco (Cicloò Carbonari Bikers), Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Master 8: Ferdinando Panagrosso (Cicloò Carbonari Bikers), Master donna 1: Mara Parisi (Bike&Sport Team), Master donna 5: Veronica Improta (Bike&Sport Team)

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO TRE PROVE (SOLO AGONISTI)

Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike), Esordienti secondo anno uomini: Riccardo Carrafiello (Amici Superski), Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano), Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Allievi secondo anno uomini: Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone), Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team), Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike), Juniores donne: Alessia Presta (Asd Belvedere), Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountain Bike), Elite uomini: Luigi D’Amico (Bike&Sport Team), Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce).

A questo link di Mtbonline https://www. mtbonline.it/Risultato/1594/0- xco-monti-di-eboli— campionato-regionale i risultati completi per categoria.