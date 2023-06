Prosegue il cammino della IAME Series Italy, che attraversa l’Italia per raggiungere il Circuito Internazionale Napoli di Sarno, in provincia di Salerno. Al via dunque la quinta tappa 2023 dei kart, ai piedi del Vesuvio, che caratterizza lo skyline del circuito campano, si svolgeranno nel prossimo fine settimana del 3-4 giugno le gare del quinto appuntamento di stagione, per la serie monomarca caratterizzata dalle unità motrici prodotte dall’azienda bergamasca.

Anche in questo evento, dopo il precedente a Jesolo, si prepara una corsa più accesa nelle classifiche IAME, favorita dal coefficiente di 1,5 assegnato alla scala di punteggio, che riguarda le gare di queste due tappe centrali della stagione. Dai risultati sul circuito campano, in avvio di questa seconda parte del calendario, si attendono perciò importanti modifiche in classifica, grazie alla maggiore dotazione di punti da distribuire ai primi 15 classificati, sia nelle manche di qualifica che nelle Finali. Occasione da non lasciarsi sfuggire, per puntare al successo finale.

Dopo le precedenti tappe, sui circuiti di Castrezzato-Franciacorta (BS), Cremona, Castelletto di Branduzzo (PV) e Jesolo (VE), la Serie IAME è nuovamente pronta pronta ad accogliere i piloti internazionali che sono in corsa per la vittoria finale nei quattro appuntamenti restanti. Sono in pieno fermento le classifiche delle sei categorie tecniche ammesse, definite in X30 Mini, X30 Junior, X30 Senior, insieme a X30 Master e Z-I (suddivise in Gentlemen e Pro) con KA100 Junior e Senior. Provenienti da 22 Paesi di tutto il mondo, i giovani driver hanno scelto la stagione IAME per disputare gare impegnative a costi marcatamente competitivi, con la copertura di controlli tecnici particolarmente accurati.

Dai 1550 metri del circuito di Sarno, ciascuna delle sfide in corso avrà la consueta diffusione grazie alla diretta video, che l’organizzazione di X30 Promotion, organizzatrice della Serie, si incarica di produrre con le immagini dell’intero programma di domenica 4 giugno, visibili dai canali social della IAME Series Italy.

Inseguimento a Jesse Phillips in X30 Mini

Nelle anticipazioni su ciò che si vedrà al Circuito Napoli è bene incominciare dalla X30 Mini, categoria in cui il britannico Jesse Phillips (Fusion Motosrport, nella foto sopra), leader di classifica con 280 punti, vede assottigliarsi il vantaggio che aveva accumulato sugli inseguitori, soprattutto dopo il successo che Valerio Viapiana (Team Driver Racing Kart) ha conquistato al precedente appuntamento di Jesolo, salendo al terzo posto con 204,5 punti. Tra i due è interposto lo svizzero Francois Dario Kerdal (Team Driver Racing Kart), dimostratosi sempre competitivo in tutte le gare di stagione e in cerca dell’occasione per rimontare altri punti da Phillips, partendo dai suoi attuali 219. L’occasione per rimontare punti in classifica si potrà presentare a Sarno anche per altri due piloti che si sono fatti notare quest’anno, vale a dire Samuele Cecchetto (M. Cecchetto) e Luigi Cocchianella (S. Cocchianella), che seguono nelle posizioni successive rispettivamente a 163 e 132,5 punti.

Una poltrona per Castellozzi e Kuxhnini in X30 Junior

Scintille ancora maggiori si attendono in X30 Junior, categoria che a metà stagione vede rimesso tutto in discussione dalla parità al vertice tra i due leader, il bergamasco Roberto Castellozzi (TB Kart Racing Team, nella foto sopra) e lo svizzero Tiziano Kuzhnini (Team Driver Racing Kart, sotto). I due nuovi leader, appaiati a 254,5 punti, hanno scavalcato l’irlandese Jack Buckley (D. Buckley), sceso terzo a soli 5 punti di distacco. Nello sfilare quest’ultimo, vincitore dei due primi appuntamenti, Castellozzi vanta la vittoria messa a segno al circuito pavese, mentre Kuzhnini ha dalla sua una buona regolarità di prestazioni a podio. E incalza anche Riccardo Ferrari (M2 Racing), il più recente vincitore della categoria dopo il successo che il reggiano ha ottenuto a Jesolo, il quale ora è quarto con 225,5 punti. E si fa avanti anche Tadgh Buckley (D. Buckley), fratello di Jack, che rincorre tutti dal suo quinto posto, che occupa con 170 punti.

Andrea Barbieri resta leader in X30 Senior

In X30 Senior la novità viene dal vincente debutto di stagione del bergamasco David Locatelli (D. Locatelli), che con la vittoria ottenuta a Jesolo si proietta nella top ten della classifica guidata da Andrea Barbieri (TB Kart Racing Team, nella foto sopra). Alle spalle del leader trentino, che comanda con 208 punti, parte dalla sua Torre del Greco per giocare in casa a Sarno Manuel Scognamiglio (T Motorsport), secondo in classifica con 184,5 punti e ansioso di compensare lo stop anticipato cui è stato costretto in avvio della Finale, nello scorso weekend di gara. E non scherza un terzetto di piloti, che dal terzo posto in poi sono riuniti in un intervallo di pochissimi punti: il sondriese Francesco Marenghi (Modena Kart) a 153,5, il varesino Cristian Biasatti (TB Kart Racing Team) a 152 e il comasco Brando Pozzi (M2 Racing) a 150, sono pronti per darsi battaglia al vertice, in un weekend che in Campania si preannuncia particolarmente acceso.

X30 Master, D’Agostino comanda tra i Gentlemen, Sgualdino guida in Pro

Novità fresche anche in X30 Master, dopo il successo nell’appuntamento veneto di Andrea Scanferla (A. Scanferla), il quale si aggiunge all’irlandese Richard Faulkner (R. Faulkner) nella lista dei vincitori della categoria, in diretta concorrenza con il casertano Diego D’Agostino (TK Driver Academy, nella foto sopra), che a sua volta aveva prevalso nelle prime due tappe. D’agostino è sempre al comando della classifica X30 Master Gentleman con 295,5 punti, davanti a Faulkner che ne ha 210. Un’ottima stagione la sta disputando il greco Dimitrios Papanastasiou (Zanchi Motorsport), terzo con 184 punti davanti al cesenate Gianni Zani (G. Zani), che ne ha 178. A seguire, la recente vittoria ha spinto in alto Scanferla, ora quinto a 150,5. La classifica X30 Master Pro resta dominio di Luca Sgualdino (OK1 Racing Team, sotto), che comanda con 168,25 punti sul friulano Nicholas Volpato (N. Volpato), salito al secondo posto con 79,75. A seguire sono il parmense Alessandro Granelli (A. Granelli), terzo a 48,5, davanti al francese Eric Chapon (E. Chapon) e all’irlandese Michael Boland (M. Boland), quarti a pari merito con 37,5 punti.

Mauro Simoni, fuga in avanti in classe Z-I

La classifica della Z-I è dominata da Mauro Simoni, nella foto sopra, incontrastato al comando con i suoi tre successi, che hanno fatto guadagnare al pilota dell’OK1 Racing Team un totale di 142,75 punti. A seguirlo sono i suoi compagni di team Marco De Cecco, con 105,75, e Alberto Da Lozzo, con 86. Al quarto posto c’è Thomas Consonni (T. Consonni), con 72,25 punti.

Alessandro Cocozza davanti a tutti in KA100 Junior, Eric Gervasi ancora primo nella Senior

In KA 100 è Alessandro Cocozza (A. Cocozza, nella foto sopra) il pilota di riferimento, dopo la tripletta di successi che nelle ultime gare lo ha portato in cima alla classifica KA 100 Junior con 236,5 punti. Ma non è detta l’ultima, soprattutto in considerazione dei tanti punti disponibili in questa fase di campionato. Lo sanno bene il padovano Nicholas De Maria (S. De Maria), che con 172 punti è salito al secondo posto, dopo la bella posizione d’onore conquistata a Jesolo, e Matteo Melis (TB Kart Racing Team), terzo con 159. In piena corsa sono anche Alessandro Battini (F. Battini), quarto a 131,5, e Bruno Gressani, (G. Gressani), quinto con 102.5. La KA 100 Senior ha sempre in Eric Gervasi (M. Gervasi, sotto) il suo leader, il quale con 117,25 punti comanda su Lorenzo Comuzzi (F. Comuzzi), salito a 59, e su Viola Germano (J Team), che dopo la gara veneta è ora terza con 53,75. Mattia Furlan (M. Furlan), con 53,25 punti, e il francese Nicolas Bronzi (N. Bronzi), a quota 41,5, seguono in quarta e in quinta posizione.