Ieri pomeriggio i Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Gravina, hanno notato due persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accellerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, ma sono stati raggiunti e bloccati.

I poliziotti hanno identificato i due per un 41enne ed un 26enne di Napoli e lo hanno trovati in possesso di diversi monili in oro e di un bancomat intestato ad un’altra persona; pertanto entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Inoltre, il 26enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 5 cm.

Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di uno dei due dove hanno sorpreso un familiare, identificato per un 27enne napoletano, in possesso di circa di 9 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi, pertanto lo hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.