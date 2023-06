Pochi giorni fa Giusy Sbaglio, atleta della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) settore Wheelchair Dance Sport (Danza Sportiva in Carrozzina), ha ricevuto una nuovissima attrezzatura che le consentirà di gareggiare ai massimi livelli. Giusy attende infatti di partecipare alle semifinali per i Mondiali di danza paralimpica. La cerimonia di consegna della carrozzina sportiva si è svolta a Gragnano. La sedia a rotelle sportiva, che è stata donata dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, è stata donata il 30 maggio all’interno della Sala consiliare del Comune di Gragnano. Il nuovo mezzo tecnico in fibra di carbonio – più leggero, con una maggiore manovrabilità e stabilità, progettato per ottenere le massime prestazioni – è realizzato dal product specialist Mimmo Perillo. Come ci spiegava la stessa Giusy nella passata intervista: dopo la partecipazione agli Europei aveva capito che per competere nelle massime categorie bisognava anche avere una carrozzina adatta allo scopo. Così l’atleta aveva inviato messaggi ad alcuni amici di vecchia data, proprietari di pastifici Gragnanesi, chiedendo loro un aiuto per acquistare questa carrozzina. Affermava appunto la campionessa di danza paralimpica: “All’unanimità mi hanno detto di si!! In particolare la mia cara amica Amelia Cuomo, ballerina come me ai tempi dell’adolescenza, si è fatta promotrice di questa iniziativa ed ha portato la mia proposta al Consorzio che ha accettato ben volentieri di sposare questa causa”. “Giusy è nata per ballare e niente al mondo avrebbe mai fermato il suo sogno… Bellissima e partecipata la cerimonia di consegna, colorata dalle parole di una guerriera che nel raccontare la sua storia ha dipinto i tratti della tenacia e della forza di volontà che l’accompagnano da sempre. Grazie Giusy che con grande senso di appartenenza porti Gragnano nel mondo. Per noi hai già vinto tutto perché sei campionessa nella vita e nella volontà. Siamo fieri di te!”, sono le parole che il sindaco di Gragnano Nello D’Auria ha rilasciato dalla sua pagina social ufficiale. I Campionati Mondiali di Para Dance Sport 2023 si terranno a Genova, in Italia, presso lo RDS Stadium Genova, dal 24 al 26 novembre. Il capoluogo ligure avrebbe dovuto ospitare i Campionati Europei 2020, annullati a causa della pandemia di COVID-19, ma ha ospitato per la prima volta un evento internazionale di World Para Dance Sport un anno dopo, con i Mondiali di Genova 2021. Intervista a Giusy Sbaglio all’indomani della Cerimonia di consegna nella città di Gragnano

Giusy hai già provato il nuovo attrezzo che ti consentirà di gareggiare ai massimi livelli

Adesso è come se guidassi una Ferrari!! Sicuramente la tecnica è importante ma senza un buon ausilio ogni spinta in carrozzina risultava faticoso.

Quali sono le differenze che hai immediatamente riscontrato con quello che usavi in precedenza. Diciamo a prima vista?

Si avevo avuto modo di provarla per un breve periodo quando la sedia era in fase di costruzione e, prima che che venisse saldata definitivamente mi hanno fatto fare delle prove. Inoltre dovendo partire imminentemente per la Polonia ho chiesto al Consorzio di utilizzarla in due recentissime esibizioni, a Capri ed all’Università di Salerno, proprio per testarla su pista.

Quali differenze invece durante gli allenamenti, quindi provando la carrozzina fisicamente?

All’inizio non è stato semplice nonostante fosse più leggera perché l’assetto era diverso, ma grazie allo specialist product Mimmo Perillo, che mi ha seguito durante alcuni allenamenti, ed al Maestro Cretoso, insieme di volta in volta abbiamo perfezionato le prestazioni.

I programmi agonistici per il 2023?

Venerdì io e la mia amica e collega Mariangela Correale partiremo per Lomianki, in Polonia, per tentare la qualificazione ai Mondiali di Genova (24-26 novembre 2023). Un’altra gara internazionale prevista è ad ottobre a Praga.

Come è stata Cerimonia di consegna nella tua città, Gragnano?

Credo di essere stata più emozionata ieri che non agli Europei!!! Avvertire il calore, oltre a quello scontato di parenti ed amici, ma anche dei propri concittadini è un’emozione fortissima. Nonostante il Sindaco fosse assente per problemi inderogabili, la sua presenza l’ho avvertita attraverso il suo meraviglioso staff (Gaudino, Di Maio, Diligente Tizzani e Scala), ma anche attraverso un sms di auguri ed un post su Facebook che mi ha fatto davvero emozionare.