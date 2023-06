Orrore a Senago: il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni incinta al settimo mese, è stato ritrovato dai carabinieri in un’area verde abbandonata nell’abitato di Senago, in provincia di Milano. La scomparsa della donna, originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, era stata denunciata domenica scorsa dal suo fidanzato convivente. Adesso, quest’ultimo, Alessandro Impagnatiello, è indagato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione della gravidanza contro la volontà della donna.

Ritrovato il cadavere della 29enne Giulia Tramontano

Le autorità hanno portato in caserma l’uomo per essere interrogato dal Pubblico Ministero. Durante l’interrogatorio, Impagnatiello ha confessato e ha fornito agli inquirenti indicazioni precise su dove aveva nascosto il corpo di Giulia Tramontano. Secondo quanto si è appreso, il cadavere della giovane è stato trovato in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, non lontano dalla residenza della coppia.

Il fidanzato ha confessato: “L’ho uccisa io”

Al momento, il procuratore Alessia Menegazzo sta interrogando attentamente il 30enne per raccogliere ulteriori informazioni sulla terribile vicenda, prima di procedere al suo arresto. L’intera comunità di Senago è scossa da questa tragica scoperta. Le indagini sul caso sono ancora in corso, poiché gli inquirenti cercano di fare piena luce su questo terribile crimine e di determinare tutti i dettagli e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulia Tramontano.

Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, ha sconvolto tutti confessando il terribile delitto e fornendo indicazioni precise sulla posizione in cui aveva nascosto il corpo senza vita della giovane donna. La comunità di Senago, ancora incredula di fronte a una tragedia così orribile, è stata scossa ulteriormente dalle informazioni rivelate durante l’interrogatorio dell’uomo.

Attualmente, il procuratore Alessia Menegazzo sta portando avanti l’interrogatorio di Alessandro, cercando di approfondire ulteriormente gli elementi che possono far luce sul movente e sulle circostanze che hanno portato a un gesto così efferato. Il suo arresto sembra essere ormai inevitabile, vista la gravità delle accuse che pende su di lui.

Il tradimento con la ragazza americana

Il tradimento di Impegnatiello con una ragazza americana sarebbe alla base del terribile delitto. Le indagini sui fatti riguardanti la scomparsa di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di sette mesi, stanno rivelando particolari scioccanti. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Milano, il fidanzato di Giulia, Alessandro Impagnatiello, avrebbe screditato ripetutamente la sua compagna durante conversazioni con la sua amante, con cui intratteneva una relazione parallela.

La collega americana di Impagnatiello, che lavorava come barman, avrebbe chiesto al 30enne di incontrare Giulia quel sabato, apparentemente per chiarire la situazione. Entrambe le donne, ignare l’una dell’altra inizialmente, avevano sviluppato dei sospetti sulla doppia vita di Alessandro a partire dal mese di aprile. Durante le conversazioni con l’amante, il 30enne avrebbe diffamato pesantemente la sua fidanzata, arrivando persino a sostenere che avesse problemi mentali e altro, cercando in ogni modo di screditarla.

La denuncia presentata da Alessandro, domenica scorsa, ha sollevato ulteriori interrogativi. Infatti, sono emerse una serie di incongruenze, come un luogo con un indirizzo inesistente in cui, secondo lui, Giulia sarebbe dovuta andare.