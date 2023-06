Prosegue la missione in Costa Azzurra della delegazione del Comune di Sorrento, guidata dal sindaco, Massimo Coppola.

Questa sera, presso i giardini del museo nazionale Marc Chagall, la cerimonia di rinnovo del patto di amicizia tra le città di Sorrento e di Nizza, celebrata su invito del console generale d’Italia a Nizza, Caterina Gioiella nell’ambito della Festa della Repubblica Italiana.

A firmare il documento, il sindaco Coppola e il vice sindaco di Nizza, Christiane Amiel-Dinges, che nel suo intervento ha sottolineato le numerose similitudini tra le due località, sotto l’aspetto storico, culturale e di tradizioni.

“Siamo due capitali internazionali del turismo e condividiamo produzioni come quella dell’artigianato – è intervenuto il sindaco Coppola – Siamo entrambe affacciate su coste meravigliose, che attraggono ogni anno milioni di visitatori. In questa missione e nella precedente, abbiamo avuto la riprova di quanto Nizza possa rappresentare per noi una risorsa in termini di confronto. Dopo l’estate abbiamo già in programma un evento che vedrà protagonista questa magnifica località, che celebreremo con una mostra fotografica e un convegno su temi legati allo sviluppo sostenibile”.

Questa mattina, la delegazione ha invece visitato il Museo Massena di Nizza, situato lungo la Promenade des Anglais, sintesi tra architettura italiana e stile Impero di ispirazione neoclassica, sviluppato su 1800 metri quadri, 3 piani e 23 sale, dove è raccontata la storia di Nizza dal 1793 al 1815.

Il primo cittadino è stato accolto dal direttore, Jean-Pierre Barbero, che ha illustrato alcune delle caratteristiche della produzione di intarsio che anche a Nizza, così come a Sorrento, vanta una lunga tradizione.