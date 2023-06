Volla, l’amministrazione Di Costanzo allergica alla Verità

A chiedere le dimissioni ormai sono in tanti, cittadini comuni e forze di opposizione. Alcuni consiglieri sembrano pronti ad abbandonare la barca non appena starà per affondare definitivamente

Da quando si è insediato il governo cittadino a guida PD, 5stelle e FreeVolla, nonostante le promesse elettorali, Di Costanzo non è riuscito a sistemare l’ufficio finanziario ed al contrario è riuscito a smantellare quel poco di buono che c’era.

Nei giorni scorsi si era riusciti, anche grazie ai buoni uffici di qualche consigliere di minoranza, a trovare una figura professionale di competenza che potesse assumere il ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario.

Un ragioniere in forza al Comune di San Sebastiano aveva, infatti, dato la sua disponibilità e venerdì scorso prendeva regolarmente servizio a Volla. Sorprendentemente lunedì lo stesso ha fatto pervenire al Comune di Volla le sue dimissioni ufficialmente per sopraggiunti motivi di salute.

Ma cosa è successo veramente?

Pare che da circa 20 giorni il sindaco e l’assessore al Bilancio Del Vecchio avevano preso contatti con questo ragioniere e gli avevano dato garanzie circa i conti del Comune garantendo allo stesso la nomina a responsabile solo dopo l’adozione del consuntivo da parte del Commissario prefettizio.

Invece, sabato lo stesso veniva nominato responsabile, pare “a tradimento” o meglio a sorpresa, e ciò secondo indiscrezioni lo avrebbe portato a rassegnare le dimissioni.

Se tali fatti dovessero essere confermati appare evidente la poca serietà del primo cittadino e dell’assessore al ramo che volevano “servire un piattino” all’ignaro ragioniere.

Fratelli d’Italia: “Chiara l’incapacità dell’amministrazione”

Questa amministrazione non è ultima a fare di questi scherzi. Come dichiarato dai vertici locali di Fratelli d’Italia: “Il fatto che in poco tempo Di Costanzo ha cambiato 4 assessori al bilancio e che ben 3 hanno poi rassegnato le dimissioni la dice lunga sulla incapacità del sindaco di inquadrare la reale situazione e rappresentarla agli assessori prima della nomina. Se non ha queste capacità deve chiaramente fare immediatamente un passo indietro”.

A chiedere le dimissioni ormai sono in tanti, cittadini comuni e forze di opposizione che ormai non vedono in questa amministrazione nessuna positiva prospettiva. In tanti hanno preso le distanze da Di Costanzo che inizialmente poteva contare sul sostegno di uomini e donne capaci e di esperienza appartenenti anche a schieramenti politici diversi.

In tanti pronti ad abbandonare la barca che affonda

Ricordiamo da ultimo le dimissioni, proprio da assessore al bilancio, dell’avvocato Andrea Viscovo che aveva prospettato le gravi difficoltà finanziarie e preventivato l’arrivo del Commissario se non fossero state adottate idonee misure. Rimasto, a quanto pare, inascoltato da uomo di esperienza e competenza ha preso le distanze da questa amministrazione.

Lo stesso pare stiano facendo alcuni consiglieri che sono pronti ad abbandonare la barca non appena sarà in procinto di affondare definitivamente.

In attesa di ulteriori sviluppi, confidiamo che il sindaco abbia imparato la lezione ed almeno da oggi inizi a raccontare la verità a coloro che dovrebbero essere d’aiuto alla causa.

Ivan di Napoli