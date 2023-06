Car 500 Off-Shore, il progetto di Antonio Galasso a Marina di Stabia: così si rivoluziona il mondo della nautica

Car 500 Off-Shore è un progetto Made in Italy che sta per rivoluzionare il mondo della nautica: tra poco meno di un mese la presentazione dell’esclusiva imbarcazione da diporto si sta ponendo come uno degli eventi più importanti ed attesi dell’anno per il settore. Location scelta per la conferenza stampa e la manifestazione è lo Yacht Club Marina di Stabia, nel cuore del Golfo di Napoli e alle porte della penisola sorrentina, a Castellammare di Stabia.

Car 500 Off-Shore, il progetto di Antonio Galasso a Marina di Stabia

L’ideatore ed esecutore dell’iniziativa è Antonio Pietro Maria Galasso, 24 anni di Santa Maria la Carità, un giovane talento italiano che ha realizzato un esemplare originale e unico nel suo genere. Non a caso al fianco di Galasso ci sarà il giornalista Maurizio Bulleri, volto di Boat Show Television. L’iniziativa è stata già sposata in maniera decisa ed entusiastica da Fiat e da tutto il gruppo Stellantis, i cui rappresentanti saranno presenti all’evento.

L’appuntamento imperdibile è per il 20 giugno 2023 alle 10 e 30. Sarà l’occasione per scoprire tutti i dettagli tecnici e funzionali della Car 500 Off-Shore. Durante l’evento, i giornalisti e le autorità presenti potranno ammirare l’imbarcazione da vicino, testarne le caratteristiche tecniche e funzionali e incontrare i membri del team. Sarà possibile toccare con mano la qualità dei materiali utilizzati per la costruzione dell’imbarcazione, scoprire le soluzioni innovative e originali pensate da Galasso e apprezzare il design curato in ogni minimo dettaglio.

Così si rivoluziona il mondo della nautica

“La Car 500 Off-Shore è l’imbarcazione perfetta per coloro che vogliono unire eleganza e funzionalità nella propria esperienza di navigazione. – spiega Galasso – Grazie alle tecnologie utilizzate, questa imbarcazione permette di navigare in totale sicurezza e di godere appieno del mare. Il progetto Car 500 Off-Shore è stato realizzato con l’obiettivo di creare un prodotto completamente Made in Italy, che rispecchi l’eccellenza dell’artigianato italiano e che possa rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di nautica di tutto il mondo”.

L’evento di presentazione della Car 500 Off-Shore si concluderà con un light lunch riservato ai giornalisti e alle autorità presenti, durante il quale sarà possibile scambiare opinioni e impressioni sull’imbarcazione. Appuntamento al 20 giugno 2023 alle 10 e 30 presso lo Yacht Club Marina di Stabia per una giornata indimenticabile.