Nel corso di una cerimonia a Palazzo San Giacomo, presenti esponenti del mondo politico e culturale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi insieme a Nicola Squitieri, hanno consegnato all’ex sindaco di New York, Bill De Blasio, in occasione della sua visita a Napoli, il Premio Internazionale “Guido Dorso”, assegnatogli per la sezione Usa/Mezzogiorno.

Il premio Dorso ad un figlio del Sud

Il Premio Dorso, promosso dall’omonima Associazione presieduta da Nicola Squitieri, è giunto alla sua 44° edizione ed è patrocinato dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università ”Federico II” di Napoli con l’adesione del Presidente della Repubblica. “Il riconoscimento all’ex sindaco di New York – ha dichiarato Nicola Squitieri – intende segnalare gli italo-americani di origine meridionale che come lui onorano, a livello politico, economico e culturale, il nostro Paese negli Stati Uniti.” Squitieri ha anche proposto che la consegna della sezione internazionale del Premio Dorso possa diventare un appuntamento annuale da tenersi a Napoli. La proposta è stata accolta con molto interesse e disponibilità da parte del Sindaco Manfredi, anch’egli peraltro, nel 2020, destinatario del Premio Dorso.

L’intervento del sindaco Manfredi

Nel suo intervento poi Il Sindaco Manfredi, dopo aver espresso parole di vivo apprezzamento per l’evento promosso dall’Associazione Dorso, ha affermato che “Bill De Blasio rappresenta in maniera positiva ed estremamente significativa il messaggio meridionalista, è un uomo di grande valore, di talento e di grande impegno democratico che ha governato una delle città più importanti del mondo, espressione di una democrazia matura e di uno sviluppo economico inclusivo e multinazionale. E’ una idea molto vicina all’idea culturale di Napoli che lo ha fatto, nella sua storia e nelle sue dimensioni, in maniera analoga. Bill De Blasio – ha concluso il sindaco Manfredi – oltre alle sue competenze e capacità, è anche un uomo che nella sua azione politica non ha dimenticato le radici ed ha governato New York un po’ da meridionale, portando il pensiero ed i valori culturali ereditati dalle sue origini campane”.

I ringraziamenti dell’ex sindaco di New York

Dopo aver ringraziato l’Associazione Dorso per l’assegnazione del premio, Bill De Blasio ha dichiarato ”è per me fonte di grande orgoglio ricevere questo prestigioso riconoscimento soprattutto come figlio del Sud, Napoli è una città meravigliosa che ha problemi come tutte le grandi metropoli, ma quanta a bellezza, creatività, energia e passione non c’è paragone mondo.

Gli altri riconoscimenti della 44° edizione del Premio Dorso – come ha annunziato Nicola Squitieri – saranno consegnati il prossimo 5 ottobre nel corso di una cerimonia che si terrà al Senato della Repubblica.

La Sezione Internazionale del Premio “Guido Dorso” dedicata in particolare negli anni a quanti onorano negli Stati Uniti – a livello politico, economico e culturale il nome dell’Italia e del Mezzogiorno – è stata quest’anno destinata all’ex Sindaco di New York, Bill De Blasio. Nelle precedenti edizioni il Premio Dorso è stato assegnato, tra gli altri, a Rocco Caporale, Charles Gargano, Joseph La Palombara, Dominic Massaro, Edward Re, Mike Rienzi, Dominick Salvatore, Frank Stella, John Volpe, Mariuccia Zerilli-Marimò. Nella scia di questi prestigiosi esponenti italo-americani che hanno offerto e offrono un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti, a buon diritto si inserisce la figura di Bill De Blasio. Di origine sannite e lucane, Bill De Blasio rappresenta una importante testimonianza di quegli italo-americani che affermano l’importanza di preservare per le nuove generazioni l’amore per la cultura italiana e quella meridionale in particolare. Dalle sue origini italiane Bill De Blasio di cui ne va sempre orgoglioso ribadendo in più occasioni il senso di appartenenza e identità, ha imparato soprattutto l’importanza del ruolo della famiglia e del prendersi cura di chi ha più bisogno. Orgoglioso delle sue origini campane, S. Agata dei Goti ricordiamo, Bill De Blasio è sempre stato un grande tifoso della squadra di calcio del Napoli ed ha esultato con l’intera comunità italo-americana di New York per l’assegnazione al Napoli del 3° scudetto sottolineando che la squadra rappresenta il meglio di tante etnie che si sono unite per raggiungere un traguardo comune. Questo premio non vuole essere soltanto un riconoscimento per le eccellenti esperienze maturate, ma anche un rafforzamento del legame con il Mezzogiorno d’Italia.