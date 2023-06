È allarme a Gragnano per i furti nei negozi. Almeno due episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine. Il primo riguarda un’attività di parrucchiere situata in via Castellammare, mentre il secondo raid ha interessato un negozio di abbigliamenti. In entrambi i casi i malviventi hanno agito nel cuore della notte, portando via oggetti, capi di abbigliamento e soldi.

Gragnano, è allarme in città per i furti nei negozi

“E’ stato orribile entrare nel negozio e trovarlo vuoto. – afferma Franco, titolare del negozio di parrucchiere ‘visitato’ dai ladri – Mi hanno rubato tutto, anche alcuni prodotti costosi. Ho sporto denuncia e spero ci siano novità, perché non è possibile fare così tanti sacrifici lavorando giorno e notte e poi vedere che i criminali agiscono indisturbati”. Sul furto di via Castellammare (così come sugli altri verificatisi in altre zone della città) stanno adesso indagando i carabinieri della locale stazione.

“Orribile entrare nel mio locale e trovarlo vuoto”

Sul caso è intervenuto anche Franco Esposito, referente dell’Aicast Gragnano (Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo). “È una situazione che da Pasqua sta mettendo in allarme tutti. – afferma – A breve avremo un incontro con il sindaco Nello D’Auria e con il comandante dei carabinieri Alfredo Maggiore. Non solo per sollecitare controlli che non bastano mai, ma anche per sollecitare la popolazione per una coscienza civile. Impossibile che nessuno veda questi criminali agire indisturbati senza allertare le forze dell’ordine”. E per i prossimi giorni il sindaco D’Auria dovrebbe convocare un tavolo istituzionale, con all’ordine del giorno proprio l’allarme microcriminalità.