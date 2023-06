La Mamma di Alessandro: “Chiedo perdono a Giulia e alla famiglia, mio figlio un mostro”

Di lui si fidava, quando le assicurava che non sapeva cosa fosse successo a Giulia. "Hai fatto schifo. Purtroppo sei un mostro" ha detto mamma Sabrina "non lo voglio più vedere"

”Alessandro, ti prego, dì tutta la verità, ormai non puoi scappare da nulla. Hai rovinato tutti quanti, devi dire tutta la verità”. Questo l’appello di Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi. Mentre in lacrime, viene intervistata da “La vita in diretta” definisce il suo stesso figlio “un mostro” e si rivolge ancora al figlio: ”Perché l’hai fatto? Non dovevi farlo! Non dovevi farlo, Alessandro, hai rovinato la vita a tutti”.

Sabrina Paulis piange ai microfoni de “La vita in diretta”. Mio figlio con “doppia personalità”

La donna, racconta, voleva bene a Giulia e stava aspettando la nascita di Thiago. E con Giulia aveva parlato quando la ragazza aveva scoperto che Alessandro da un anno aveva una relazione con una collega dell’Armani Bamboo, che pensava a sua volta di essere la sola.

Alessandro aveva una doppia vita, ma per sua madre anche una “doppia personalità“. È impazzito, è impazzito”, ha detto ai microfoni della trasmissione.

“Non lo so, lui ha due personalità. Per me ha due personalità. Non so che motivazione dare” è la spiegazione che ha cercato di darsi per trovare una spiegazione all’inspiegabile. C’era “Alessandro che conosciamo noi” cioè “la persona bella” e poi il mostro che ha “tirato fuori l’altra sera”.

Mio figlio un mostro. “Chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare”

Un mostro di cui “purtroppo” è madre. Di una cosa però la donna si dice sicura: non lo potrà perdonare. “Non oso immaginare i familiari di Giulia. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro. Io le chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono di aver fatto un figlio così. Chiedo perdono a tutta la famiglia di aver fatto un figlio così che nessuno sapeva. Ale – ha ripetuto – non era così”. Di lui si fidava, quando le assicurava che non sapeva cosa fosse successo a Giulia. I primi dubbi però sono cominciati a emergere nella donna “quando la scientifica non lo rilasciava” e rilevava “delle cose nella macchina”. “Ho detto – dice la madre – qui c’è qualcosa di strano“.

Impagnatiello ha confessato anche se gli inquirenti cercano ancora di chiarire tutti i contorni di quanto è accaduto. E a lui Sabrina, in lacrime, ha chiesto di dire tutta la verità: “Alessandro, ti prego, di’ tutta la verità perché lo meritiamo tutti. Giulia compresa, con Thiago, soprattutto Thiago. Tuo figlio, che non vedrai mai più, non ci sarà mai più, e non vedrai mai più Giulia, perché quello che fai fatto”.

“Non voglio più vederlo”

Poi ha aggiunto: “Hai fatto schifo. Purtroppo sei un mostro. È la verità, è tua mamma che te lo sta dicendo. Sei un mostro”, e ha concluso “Non l’ho più rivisto e forse non lo voglio più vedere. Come faccio a vederlo? Non lo so se andrò mai. Gli porto la roba, quello sì, ma ad oggi io non andrò a trovarlo, oggi come oggi non andrò a trovarlo”.