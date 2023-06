Napoli: Bounce potenzia il servizio, in aumento i depositi bagagli in città

In attesa della prima, importante ondata di arrivi, si stanno rafforzando anche tutti quei servizi sempre più richiesti dai vacanzieri negli ultimi anni, come per esempio quello del deposito bagagli

Napoli è una città ricca di arte e di cultura, in grado di attrarre ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. Anche per l’estate 2023 è previsto un vero e proprio boom che promette di avere un impatto positivo per tutto il comparto del turismo.

In attesa della prima, importante ondata di arrivi, si stanno rafforzando anche tutti quei servizi sempre più richiesti dai vacanzieri negli ultimi anni, come per esempio quello del deposito bagagli, molto apprezzato tanto da chi arriva quanto da chi è in procinto di partire.

Tra le realtà che stanno potenziando l’offerta è possibile annoverare Bounce, piattaforma specializzata che permette di passare in rassegna tutte le sue proposte online, in pochi click.

Bounce e la rete di deposito bagagli

Bounce è un’impresa operante in tutto il mondo che mette a disposizione degli utenti una rete di deposito bagagli ben distribuita sul territorio e facilmente accessibile.

Ogni deposito bagagli a Napoli proposto da Bounce, infatti, è collocato in prossimità delle principali attrazioni o in una posizione di interesse strategico per i turisti.

Si tratta, nel dettaglio, di negozi, bar, minimarket o hotel: tutti partner verificati, i quali hanno stretto una collaborazione con l’azienda e garantiscono ai clienti la massima affidabilità e protezione.

Tra i maggiori punti di forza della rete Bounce rientra, al fianco della grande capillarità, la convenienza economica del servizio, il quale risulta molto vantaggioso anche per chi deve lasciare in custodia le valigie per svariate ore o ha con sé borse e zaini di grandi dimensioni.

Come prenotare il deposito bagagli Bounce a Napoli

Chi arriva a Napoli e deve attendere qualche ora per effettuare il check-in in hotel, ma anche chi, dopo il check out, deve aspettare un po’ di tempo prima della partenza, non deve fare altro che collegarsi al sito web di Bounce oppure, se dispone di uno smartphone, effettuare il download dell’app dedicata.

In pochi instanti, potrà visualizzare tutti i depositi presenti nella zona e scegliere quello a lui più comodo, perché vicino al luogo in cui si trova, alla stazione oppure all’albergo.

La prenotazione può essere effettuata anche pochi istanti prima di depositare le borse, a patto, naturalmente, che vi sia spazio disponibile.

Il pagamento viene effettuato online al momento della prenotazione, scegliendo uno dei vari metodi messi a disposizione.

Deposito bagagli a Napoli: quando utilizzare il servizio

Il servizio di deposito bagagli a Napoli è un’ottima soluzione per tutte le persone che, per motivi di turismo o lavoro, si trovano a trascorrere qualche giorno nella città campana e desiderano sfruttare ogni minuto della loro permanenza, dall’arrivo alla partenza, senza dover portare con sé trolley, valigie, zaini o borse piene di souvenir.

Appena sceso dal treno o dall’autobus, l’utente può lasciare i bagagli in deposito e iniziare subito a girare per le vie della città, andando alla scoperta di meraviglie come la cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Maria della Pietà, il Maschio Angioino e Castel dell’Ovo.

Allo stesso modo, dopo aver lasciato l’albergo e prima di rimettersi in viaggio, può depositare borse e valige, e concedersi le ultime ore di svago e relax, ammirando il lungomare con vista sul Vesuvio oppure assaporando un ultimo caffè.