Ieri gli agenti del Commissariato Montecalvario e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 34 persone, di cui una è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di hashish.

Gli operatori hanno, altresì, controllato 5 esercizi commerciali sorprendendo in uno di essi due dipendenti non in regola, pertanto li hanno segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli.