Giulia Tramontano, i funerali la prossima settimana. Il parroco: “si tratta di un duplice omicidio”

Don Salvatore Coviello: "Possiamo ancora definirci umani? Non lo so. La violenza non dovrebbe appartenere agli esseri umani, e ancora di più in questo caso"

La comunità di Sant’Antimo si preparava ad una doppia celebrazione domani, ma una tragedia ha scosso profondamente paese a nord di Napoli. La festa in onore del Napoli Campione d’Italia e la tradizionale festa religiosa annuale sono state annullate come segno di rispetto per l’angelo che è volato in cielo. I dirigenti del Club Napoli locale hanno espresso il loro dolore per la perdita di Giulia, sostenendo che ora è il momento di concentrarsi sul lutto dei familiari. Nel frattempo, la festa patronale, già ridimensionata, potrebbe essere cancellata nelle prossime ore, secondo quanto riferito da don Salvatore Coviello, il parroco che ha battezzato e visto crescere Giulia Tramontano, la giovane tragicamente scomparsa.

Don Salvatore Coviello: “si tratta di un duplice omicidio”

Don Salvatore, profondamente colpito, ha espresso il suo sgomento e ha affermato con fermezza: “Possiamo ancora definirci umani? Non lo so. La violenza non dovrebbe appartenere agli esseri umani, e ancora di più in questo caso. La legge potrebbe non riconoscerlo, ma dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: si tratta di un duplice omicidio. Giulia e il bambino sono state due vittime. Una vita che esisteva, quella di Thiago, ed è stata spezzata insieme alla madre”.

La prossima settimana i Funerali. Martedì l’autopsia, poi la salma sarà liberata

È stata confermata nelle ultime ore la notizia che circolava: le esequie di Giulia, la giovane di 29 anni incinta di 7 mesi, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa a Senago, in Lombardia, si terranno nella sua città natale la prossima settimana. Quasi sicuramente alla cerimonia parteciperà anche il sindaco del comune lombardo, Magda Beretta.

L’autopsia dovrebbe essere effettuata, probabilmente martedì, e una volta che la salma sarà liberata, si potranno fissare la data e l’ora delle esequie.

Il sindaco Massimo Buonanno ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno dell’addio a Giulia, rinviando le celebrazioni previste per il 2 giugno e per la Giornata mondiale dello sport. Il parroco, don Salvatore, ha annunciato che oltre alle esequie, si terrà una manifestazione di solidarietà e preghiera. Si attende il ritorno della famiglia Tramontano dalla Lombardia. In questo momento di smarrimento, il sentimento comune è quello di pregare per Giulia e la sua famiglia. Le messe domenicali di domani offriranno un’occasione per riflettere su quanto accaduto.