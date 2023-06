Kvaratskhelia è l’MVP della Serie A. Napoli “asso piglia tutto”, premiati anche Spalletti, Kim e Osimhen

Kvara succede a Rafa Leao e diventa il più giovane di sempre a conquistare il premio. Lo fa per altro al primo anno in Italia, come riuscito solo a Cristiano Ronaldo

A Khvicha Kvaratskhelia il premio MVP della Serie A TIM 2022/2023 come Migliore Assoluto. La consegna del trofeo avverrà avverrà allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli nel corso del pre-partita di Napoli – Sampdoria.

Il georgiano del Napoli ha sbaragliato la concorrenza al termine di una stagione da sogno, con 12 gol e 13 assist in 33 presenze, e manca ancora una giornata al termine del campionato, e coronata dalla conquista dello scudetto. Kvara succede a Rafa Leao e diventa il più giovane di sempre a conquistare il premio. Lo fa per altro al primo anno in Italia, come riuscito solo a Cristiano Ronaldo.

Ieri era arrivato il premio a Luciano Spalletti nominato Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di fair play tenuto durante le gare.

Ma il Napoli di quest’anno è il classico “asso pigliatutto“: miglior difensore, anche lui al primo anno in Italia, Kim Min Jae, che batte il compagno di squadra Giovanni Di Lorenzo e di Theo Hernandez del Milan. Miglior attaccante, nonchè capocannoniere, Victor Osimhen, che supera inevitabilmente Rafael Leao del Milan e Lautaro Martinez attaccante dell’Inter.

Manca il riconoscimento per il miglio centrocampista solo perchè, inspiegabilmente, nella terna dei finalisti non sono stati inseriti un enorme centrocampista come Stanislav Lobotka e l’inesauribile André-Frank Zambo Anguissa.

Il riconoscimento come miglior centrocampista è andato a a Nicolò Barella dell’Inter, mentre come miglior portiere è stato nominato Ivan Provedel della Lazio. Allo juventino Nicolò Fagioli il titolo di miglior Under 23.

Kvara in assoluto il miglior giocatore di Serie A

La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (ad esclusione della 38ª giornata).

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Efficienza Tecnica al 94,8%, record degli ultimi 5 anni in Serie A TIM, in linea con i migliori attaccanti a livello europeo;

– Ha mantenuto costantemente una condizione atletica da Top Player, superando in ben 17 gare il 95% di Efficienza Fisica;

– Ha il record sia nella capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 94,8%) sia in aggressività offensiva (95,3%).