Siamo al Wrigley Field, mentre assistiamo al match della squadra di casa compare davanti ai nostri occhi qualcosa che ci fa tornare in mente la capitale del Mezzogiorno d’Italia: un uomo in piedi con le mani in tasca indossa una t-shirt sulla quale si trova apposta la scritta NAPOLI. Ma non basta, perché sulla stessa maglietta appare anche il numero 3. Quello stesso numero che riecheggia da settimane e che simboleggia, per noi partenopei, il numero degli scudetti vinti dal Napoli calcio.

Così in preda ad un delirio di felicità per aver visto il nome della nostra squadra dal cuore, la SSC Napoli, cominciamo ad immaginare il numero considerevole di tifosi che ha in dote la società calcistica per cui facciamo il tifo, oltreché quante persone ci sono nel mondo, come noi, che abbracciano i colori del cielo: l’azzurro. Nello stesso tempo però ci chiediamo se quella scritta sulla casacca da baseball – NAPOLI – non fosse piuttosto il nome di qualche giocatore della MLB statunitense, ma per non correre il rischio di una immediata delusione, non possiamo fare altro che rimandare il più possibile il tempo della risposta.

Così ci andiamo a leggere i numerosi commenti che troviamo sotto al post pubblicato dalla pagina Facebook “La Mia Vita A Chicago“, che tra l’altro a messo a disposizione la fotografia: “Popolo che non conosce confini. Naples in the World”, “Senso di appartenenza. I Napoletani sono ovunque”, “Noi Napoletani siamo dappertutto”, “Fatevene una ragione Napoli è mondiale”. E ancora: “Noi napoletani stiamo da per tutto, W NAPOLI sempre”, “Fortunatamente il mondo è pieno di Napoletani grazie DIO”, Ciao, noi siamo in tutto il mondo. Forza Napoli sempre”, etc.

Dunque, l’uomo che vediamo nella foto di copertina, sta guardando il match casalingo dei Chicago Cubs, che il 31 maggio scorso sfidavano i Tampa Bay Rays, nella MLB – Major League Baseball. Il Wrigley Field si trova all’interno della città di Chicago, nello Stato dell’Illinois (Stati Uniti d’America) ed è il secondo stadio più antico del baseball americano (1914), quello di Boston, il Fenway Park, risale invece al 1912.

Scorrendo i messaggi sotto al post social però leggiamo anche altri commenti: “È il cognome di un giocatore di baseball”, “Mike Napoli catcher dei Texas Rangers”. E ancora: “È la jersey del giocatore di baseball Michael Anthony Napoli, è il suo cognome”, etc.

Non contenti siamo comunque andati a scovare i dati relativi al numero di simpatizzanti il calcio Napoli nel mondo, così abbiamo riscontrato che, in base ad una ricerca commissionata alla Nielsen Media Research (NMR) – azienda che si occupa della misurazione dell’audience, nei dati e nell’analisi – sarebbero ben 35 milioni i fan della SSC Napoli. “Il numero dei simpatizzanti, le persone, cioè che guardano al Napoli con simpatia pur tifando per altre squadre, è addirittura di quasi 120 milioni”, diceva il presidente De Laurentis alcuni anni fa. Questi tifosi napoletani sono così distribuiti, tra le varie località citiamo quelle riprese da Calcio e Finanza: 4,6 milioni in Italia, 7,2 negli Stati Uniti d’America, 5,1 in Brasile, 1,4 in Argentina. Per quanto riguarda invece i cosiddetti simpatizzanti la squadra azzurra, sui 120 milioni riportati sopra: 17,4 sarebbero negli USA e circa 18 milioni addirittura in Cina.

Infine, osservando ancora la foto, a quanto pare si tratta della maglia del giocatore di baseball statunitense Michael Anthony Napoli, che ha militato in squadre come Los Angeles of Anaheim, Texas Rangers, Boston Red Sox, Cleveland Indians. Mike Napoli è presente come coach, dal 2020, proprio nei Chicago Cubs. Salutiamo quindi Chicago ed i suoi abitanti e tifosi con il dubbio e la speranza che quel 3 non sia il numero della casacca dell’ex giocatore di baseball, bensì il terzo scudetto napoletano.

Andrea Ippolito