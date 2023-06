Mercoledì 7 giugno alle ore 16:30, al V Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore, nei locali del plesso scolastico ubicato in Via Carlo Cafiero (quartiere Piedimonte), la classe 4ª A metterà in scena “Anche i piccoli gesti salveranno la terra (I pirati del riciclaggio in azione)”.

I piccoli allievi della classe 4ª A della scuola primaria, diretta dalla coordinatrice docente Stefania Schiattarella, infatti, nel corso della manifestazione, organizzata nell’ambito del progetto di educazione ambientale, civica e tecnologica, attraverso la realizzazione di attività manuali, canore e di drammatizzazione, evidenzieranno il tema della gestione sostenibile dei rifiuti, fondamentale per comprendere l’importanza dell’utilizzo responsabile delle risorse naturali vivendo con sobrietà, tutelando l’ambiente e preservandolo per le generazioni future.

L’iniziativa – fortemente voluta dalla Dirigente Prof.ssa Ida Di Lieto – articolata in interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa come da P.T.O.F., si inserisce poi sull’onda degli sforzi che anche l’Amministrazione Comunale e il Servizio Ambiente ed Ecologia della Città di Nocera Inferiore stanno compiendo per implementare e migliorare la raccolta differenziata nel nostro Comune, facendo leva sulla correttezza dei nostri gesti quotidiani e sulla concretezza delle politiche orientate alla sostenibilità ambientale. A tal proposito, nel corso della manifestazione di sensibilizzazione ambientale, verrà illustrato il nuovo calendario per la raccolta differenziata.

Sarà l’occasione, inoltre, per ricordare che lo scorso 31 maggio, alla classe 4ª A è stata conferita la “menzione d’oro”, a carattere nazionale, dal Consorzio Recupero Vetro. La giuria del “Co.Re.Ve. progetto scuole – kit didattici”, infatti, ha omaggiato la classe 4ª A con un assegno di 1000 euro, in buoni Amazon da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico per il prossimo anno.