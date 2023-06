Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’assegnazione di fondi aggiuntivi, provenienti dal Fondo opere indifferibili (FOI) 2023, da destinare a interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, con l’obiettivo di sbloccare l’affidamento dei lavori relativo al primo semestre 2023.

Al Comune di Ottaviano vengono assegnati circa 1 milione e 100mila euro così suddivisi: 324.672,04 euro per la mitigazione del rischio idraulico su via Santa Teresa – ss 268; 630.783,74 euro aggiuntivi per l’adeguamento sismico ed il completamento delle opere di adeguamento antincendio al plesso d’Aosta; 148.205,92 euro aggiuntivi per opere infrastrutturali su via Riella.

Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, che spiega: “È un risultato eccezionale per il quale dobbiamo dire innanzitutto grazie alla passata amministrazione, al sindaco Luca Capasso e al consigliere delegato Vincenzo Caldarelli. Proseguiamo insieme un lavoro importante, che darà un nuovo volto alla nostra Ottaviano”.