Nella notte scorsa, un episodio di estrema violenza ha scosso la cittadina di Cercola, situata nella provincia di Napoli. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti prontamente in via Matilde Serao, dove si è verificata un’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Paura a Cercola, spari contro un’abitazione

Secondo una prima ricostruzione ancora in corso da parte delle forze dell’ordine, un gruppo di sconosciuti avrebbe aperto il fuoco verso le finestre di una delle abitazioni del palazzo. Non si hanno ancora chiare informazioni riguardo ai motivi dietro a questo gesto violento, ma gli inquirenti stanno lavorando instancabilmente per fare luce sulla vicenda.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di effettuare i rilievi necessari per avviare le indagini. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno rinvenuto sul posto 12 bossoli e un proiettile, che saranno sottoposti ad ulteriori analisi per identificare il tipo di arma utilizzata e per tracciare possibili collegamenti con fatti o persone già noti alle forze dell’ordine.

Forse una “stesa”, indagini in corso

Fortunatamente, non si segnalano feriti in seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Tuttavia, l’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di via Matilde Serao e nell’intera comunità di Cercola. La sensazione di insicurezza si è inevitabilmente diffusa, soprattutto tra coloro che abitano nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è verificato l’episodio.

Le indagini sono attualmente in corso per fare luce su quanto accaduto e individuare i responsabili di questo atto di violenza. I carabinieri stanno acquisendo testimonianze e stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili all’identificazione dei colpevoli.

La comunità di Cercola e le autorità locali si sono unite nella condanna di questo gesto di violenza, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Le forze dell’ordine sono impegnate a garantire una presenza costante sul territorio e a lavorare con determinazione per risolvere il caso nel più breve tempo possibile.