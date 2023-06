Tragedia lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa: una persona ha perso la vita e altre 14 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 4, nel territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli. Un autobus turistico con a bordo 38 passeggeri e due autisti è precipitato in una scarpata e si è ribaltato dopo aver travolto ben cinque vetture.

Tragedia in autostrada A16, incidente sulla Napoli – Canosa

Le squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco di Cellino e del distaccamento di Bisaccia, sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente per prestare assistenza alle vittime. I feriti sono stati immediatamente trasferiti a bordo di varie ambulanze negli ospedali più vicini, mentre sul posto è stata inviata anche un’eliambulanza per garantire un intervento rapido ed efficace.

Nell’operazione di salvataggio, le autorità stanno utilizzando una gru per sollevare il bus turistico e verificare la presenza di eventuali persone intrappolate. È prioritario assicurarsi che non vi siano altre vittime sotto le lamiere contorte del veicolo.

“Bus in una scarpata, 1 morto e 14 feriti”

La polizia stradale si è immediatamente attivata per eseguire i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e gli agenti stanno attualmente interrogando alcuni degli automobilisti presenti al momento dell’impatto. È fondamentale stabilire le cause dell’incidente al fine di attribuire eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato gravi disagi sulla A16 Napoli-Canosa, con il tratto autostradale interrotto per consentire l’intervento dei soccorsi. Le autorità sono al lavoro per ripristinare al più presto la viabilità e permettere il regolare transito dei veicoli lungo l’importante arteria stradale.

Si tratta di una tragedia che getta nello sconforto l’intera comunità locale e richiama l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate per prevenire futuri incidenti e proteggere la vita di coloro che utilizzano le nostre strade. Le autorità competenti dovranno condurre un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e prendere eventuali provvedimenti necessari per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.