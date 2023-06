La Fiamma Torrese si riconferma per il secondo anno consecutivo vicecampione provinciale under 13.

La Givova Fiamma Torrese Volley, squadra di pallavolo femminile di Torre Annunziata, che anche per la stagione 2022/2023 ha militato nel campionato Serie B1, ci ha tenuto a ringraziare la FIPAV Napoli per la perfetta organizzazione delle Final 4. La società sportiva ha iniziato i suoi campionati in B1 nell’anno 2017/18.