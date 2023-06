Ordine Giornalisti Campania, al via le elezioni del Consiglio Regionale

Tra pochissimi giorni i giornalisti campani saranno chiamati a votare, per l’anno 2023, i nuovi rappresentanti dei Professionisti e Pubblicisti per il Consiglio Regionale, nonché per il Collegio dei revisori dei conti.

I votanti potranno eleggere: per il Consiglio Regionale fino a 6 giornalisti professionisti e fino a 3 giornalisti pubblicisti, mentre per i Revisori dei Conti solo 2 professionisti ed 1 pubblicista.

Quando votare

Nella Convocazione Assemblea per l’elezione dei giornalisti professionisti e pubblicisti consiglio Regionale della Campania (Legge 69 del1963 – D.P.R. 115 del 1965 – B.U. Ministero della Giustizia 15-01-2021) si apprende che: sarà possibile votare in remoto oppure in presenza al seggio all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli (ex ristorante della piscina, ingresso Viale Marconi).

Le date della prima convocazione sono previste: per il voto online mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023 dalle 10:00 alle 20:00; per il voto in presenza domenica 11 giugno 2023 dalle 10:00 alle 18:00. La seconda convocazione invece: per il voto online mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023 dalle 10:00 alle 20:00; per il voto in presenza domenica 18 giugno 2023 dalle 10:00 alle 18:00. Le date dell’eventuale ballottaggio: per il voto online mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023 dalle 10:00 alle 20:00; per il voto in presenza domenica 25 giugno 2023 dalle 10:00 alle 18:00.

Il voto online

Il Commissario Straordinario dell’ODG della Campania Gerardo Bombonato, che ha anche diffuso informazioni specifiche relative alle votazioni, ricorda infatti che si può accedere al voto telematico solo se si è in possesso di pec ed in regola con il pagamento di tutte le quote annuali. “Chi non è in regola con le quote e vuole accedere al voto elettronico dovrà provvedere entro il 25 maggio 2023 (inviando contabile di pagamento alla mail odgcampania@yahoo.it), diversamente potrà votare solo in presenza regolarizzando la posizione amministrativa agli addetti alla segreteria presenti al seggio (quest’ultima ipotesi non è però possibile durante l’eventuale ballottaggio)”, si chiarisce così all’interno della Convocazione per le elezioni 2023. (LA CONVOCAZIONE ELEZIONI 2023).

Ricordiamo: che la sessione elettorale telematica è prevista nelle giornate 7 e 8, 14 e 15 giugno, mentre per l’eventuale ballottaggio sono previste le date del 21 e del 22 giugno; che il seggio telematico sarà aperto dalle ore 10 alle ore 20 di ogni giornata di voto. (LA GUIDA PRATICA AL VOTO TELEMATICO).

La strada verso le elezioni campane

Il Commissario Straordinario dell’Ordine Regionale della Campania, che veniva nominato con decreto Ministero della Giustizia il 17 gennaio 2023, aveva già avvisato a fine gennaio delle elezioni, occupandosi tra le altre cose di organizzare la convocazione dell’assemblea per l’Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023. Inoltre, ricordiamo che le operazioni elettorali, inizialmente previste per marzo e aprile, venivano rinviate in seguito ad una formale richiesta al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dott. Carlo Bartoli e al Ministro della Giustizia onorevole Carlo Nordio, a causa – come comunicato dal Commissario – della “situazione gestionale assai complessa”. Ricordiamo ancora, che il 24 marzo si teneva all’hotel Majestic l’assemblea annuale per l’approvazione dei bilanci Consuntivo 2022 e Preventivo 2023, giudicati favorevolmente a larga maggioranza, alla presenza di 65 giornalisti (tra Professionisti e Pubblicisti). Il 30 marzo si metteva poi a conoscenza gli iscritti all’ODG Campania che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti aveva approvato, all’unanimità, le date per le nuove elezioni in Campania, come richiesta formulata dallo stesso Commissario Straordinario.