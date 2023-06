Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Sant’Antonio Abate dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. La vicenda si è verificata durante l’ora di pranzo, quando i militari sono intervenuti presso un’abitazione, allertati dalla vittima tramite il numero di emergenza 112.

Sant’Antonio Abate, minaccia di morte la ex e vuole irrompere in casa: arrestato 38enne

La donna aveva denunciato diversi episodi di maltrattamenti da parte del marito, che duravano da circa un anno, insieme a una crescente e pericolosa gelosia. La denuncia aveva scatenato l’attivazione del “codice rosso”, tuttavia il 38enne, apparentemente impavido, aveva spinto la vittima a tornare a casa della madre.

In uno stato di forte agitazione, l’uomo ha cercato di entrare in casa, diventando sempre più violento e minacciando di morte l’ex moglie. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando l’uomo che aveva appena danneggiato il portone d’ingresso dell’abitazione.

La vittima ha mantenuto la sua determinazione

Nonostante la pressione e le minacce, la vittima ha mantenuto la sua determinazione, rifiutandosi di aprire la porta e chiamando immediatamente i carabinieri per chiedere aiuto. Attualmente, l’arrestato si trova nel carcere di Poggioreale, in attesa di essere giudicato per i suoi crimini.

L’episodio inaccettabile di violenza domestica richiama l’attenzione sull’importanza di combattere questo fenomeno diffuso. Le vittime di violenza familiare devono avere il coraggio di denunciare e cercare aiuto, mentre le autorità devono garantire una risposta efficace e tempestiva.

Una grave minaccia per la sicurezza delle persone e richiede una risposta globale

L’arresto del 38enne dimostra l’impegno dei carabinieri nel proteggere le vittime e mantenere l’ordine pubblico nella comunità. La loro prontezza d’intervento ha impedito che ulteriori danni o ferimenti potessero verificarsi.

La violenza domestica rappresenta una grave minaccia per la sicurezza delle persone e richiede una risposta globale e coordinata. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica, fornire servizi di supporto adeguati e rafforzare la protezione legale delle vittime. Inoltre, occorre promuovere l’educazione sulle relazioni sane e creare una cultura di rispetto e empatia.