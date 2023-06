Un video scioccante che mostra il macabro ritrovamento di cani abbandonati a Torre del Greco ha fatto il giro dei social media, suscitando indignazione e richieste di giustizia. Un attivista animalista che ha documentato la terribile scoperta nella contrada Montedoro a Torre del Greco, vicino a Napoli, ha condiviso le immagini dei sacchetti contenenti i resti di sei cani. Tra di essi si potevano distinguere sia cuccioli che cani adulti, e c’era persino il sospetto che uno dei cani potesse essere stato incinta.

Sei cani morti e abbandonati a Torre del Greco, video choc sui social media: “Un orrore senza parole”

L’associazione di volontariato alla quale appartiene la donna che ha fatto questa sconvolgente scoperta intende presentare una denuncia alle autorità competenti. L’episodio ha attirato l’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, membro di Alleanza Verdi-Sinistra, al quale è stato mostrato il video. Borrelli ha espresso la sua indignazione, definendo l’accaduto come un orrore senza parole e ha sostenuto l’appello dell’attivista affinché l’autore di questo crudele atto venga punito.

Secondo le dichiarazioni del deputato, i cani erano stati chiusi all’interno di grandi sacchi per la spazzatura e abbandonati lungo la strada di contrada Montedoro, che si trova alle pendici del Vesuvio. La possibilità che gli animali siano morti per cause naturali è stata definita molto improbabile, e in ogni caso l’abbandono dei loro corpi come se fossero rifiuti è stato definito assurdo e criminale.

“Gli autori di tali atti di crudeltà devono essere identificati e puniti”

Borrelli ha sottolineato che gli autori di tali atti di crudeltà devono essere identificati e puniti per il male inflitto a queste splendide creature. La crudeltà umana, purtroppo, sembra non avere limiti, ma è compito di tutti combattere e condannare tali comportamenti.

L’indignazione suscitata da questo caso di abbandono e maltrattamento di animali dimostra l’importanza di sensibilizzare la società sull’importanza del rispetto e della protezione degli animali. È fondamentale che le autorità locali prendano sul serio questo episodio e si adoperino per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.