Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Arenaccia per delle segnalazioni di furti e rapine.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due persone a bordo di uno scooter con il volto travisato il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo ma sono stati raggiunti e bloccati.

Gli agenti hanno trovato il passeggero in possesso di una chiave esagonale a “T” e dopo averlo identificato per un 26enne napoletano, hanno accertato che si era allontanato dalla propria abitazione dove è sottoposto agli arresti domiciliari per furto, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, pertanto lo hanno arrestato per evasione nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; infine, al conducente sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa, guida di veicolo già sottoposto a sequestro e mancata esibizione dei documenti di circolazione.