Incidente sull’A16 Napoli – Canosa resta in condizioni critiche il giovane nordafricano. Si tratta di uno dei feriti del gravissimo incidente verificatosi nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda. Coinvolto nell’incidente è stato un autobus con 36 passeggeri a bordo, proveniente da Lecce e diretto a Roma, insieme a due autisti. Il bilancio dell’incidente è tragico: un morto, un immigrato della Costa d’Avorio, e 23 feriti. La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo e lesioni plurime.

Incidente sull’A16, resta in condizioni critiche un giovane

Tra i feriti, vi è un giovane nordafricano la cui identità non è ancora stata resa nota. Il giovane è attualmente in prognosi riservata e intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento. La sua situazione rimane critica e richiede cure intensive.

Nell’incidente, che è stato causato da un tamponamento a catena, ha perso la vita un altro giovane nordafricano che era alla guida di una delle quattro auto coinvolte. È stato anche ferito un automobilista italiano che viaggiava insieme alla sua fidanzata in direzione Napoli. Il giovane italiano, dopo un intervento chirurgico che ha permesso di riattaccare con successo il suo polso, è stato trasferito in una struttura ospedaliera romana.

Aperto fascicolo per omicidio stradale colposo e lesioni plurime

Fortunatamente, la fidanzata del giovane italiano non ha riportato ferite gravi ed è stata dimessa nel corso della tarda mattinata di ieri. Altri due feriti, entrambi minorenni, sono ancora in osservazione presso l’ospedale di Benevento. Tuttavia, i medici del Pronto Soccorso ritengono che possano essere dimessi nel pomeriggio, poiché le loro condizioni stanno migliorando.

L’incidente ha scosso la comunità locale e ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente e adottare le misure necessarie per prevenire futuri incidenti simili.